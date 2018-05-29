В Италии не допустили создания популистского правительства

Фото из открытых источников

К политическим кризисам и сменам правительства итальянцы и европейцы давно привыкли — за послевоенные годы власть на полуострове менялась десятки раз. Главным ньюсмейкером Старого Света Италию сделало то обстоятельство, что к власти в стране едва не пришли популисты. Они уже готовились повышать расходы и снижать налоги, но вмешался президент Италии, фигура, как выяснилось, далекая от свадебного генерала.

О том, к чему может привести для объединенной Европы власть популистов, в Брюсселе догадываются. «Скучать» еврочиновникам последние годы не дают Варшава и Будапешт, где у власти находятся политики, которых тоже можно считать евроскептиками и популистами. Они резко возражают против многих направлений в политике ЕС, включая миграцию, углубление интеграции, экономику и т. д.

Венгрия и Польша — головная боль Евросоюза. Однако с приходом к власти на Апеннинах популистов головная боль Брюсселя рискует многократно усилиться, потому что по степени евроскептицизма венгерский «Фидес» и польская «Право и справедливость» не идут ни в какое сравнение с коалиционным союзом итальянских Пяти звезд и Лиги. Без особого риска ошибиться можно предположить, что объединенную Европу, если итальянским популистам удастся свергнуть неугодного президента и победить на очередных внеочередных выборах ждут нелегкие времена…

Знакомый сценарий

События на Апеннинах развивались по знакомому сценарию. Парламентские выборы 4 марта не принесли большинства ни одной партии, позволяющего в одиночку сформировать правительство. Больше всего голосов получили правая коалиция, в которую, кроме правоцентристской партии Сильвио Берлускони «Вперед Италия», входили еще несколько правых партий, в т. ч. и ультраправая партия «Лига Севера» (сейчас просто «Лига»), возглавляемая Маттео Сальвини. Немного правым уступили крайне левые из популистского движения «Пять звезд». И лишь третьими с большим отрывом оказались демократы экс-премьера Маттео Ренци, которые находились у власти пять последних лет. Судя по результатам, они не смогли представить итальянским избирателям каких-либо серьезных достижений, которые убедили бы итальянцев голосовать за них.

Два месяца итальянские политики безуспешно пытались сколотить коалицию, более-менее устраивающую Брюссель, истеблишмент и вообще мейнстримовскую политику. Все попытки найти компромисс, заканчивались провалом. Непримиримые противоречия не позволили демократам заключить соглашение с правыми и тем более популистами и заставили их уйти в глухую оппозицию. Поначалу казалось, что Италию ждут очередные досрочные выборы, потому что всю свою недолгую историю Пять звезд, где незадолго до выборов на смену «отцу» движения и ярому евроскептику Беппе Грилло пришел молодой, умеренный и харизматичный Луиджи Ди Майо, категорически отказывались от каких-либо союзов, коалиций и соглашений с мейнстримовскими партиями.

Казалось, что если не летом, то уже осенью итальянцам вновь придется идти на избирательные участки. Однако Ди Майо неожиданно для всех заявил, что готов рассматривать варианты коалиционного соглашения с отдельными партиями. Речь, естественно, шла не о «Вперед, Италия», потому что популисты считают Берлускони олицетворением продажной и провальной итальянской политики и категорически отказываются иметь с ним какие бы то ни было дела. Популистам из Пяти звезд «импонируют», если можно так сказать, ультраправые из Лиги, которые накануне выборов так же, как, впрочем, и они сами, несколько «успокоились» и убрали из предвыборной программы самые радикальные пункты и требования.

Первое испытание тогда еще теоретический союз между Пятью звездами и Лигой — выборы спикеров обеих палат парламента — прошел успешно. В Брюсселе несколько напряглись, но паники тогда, в конце марта, еще не было, потому что, кроме серьезнейших идеологических разногласий, правых и левых разъединяли и амбиции лидеров: Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо мечтали о посте Председателя Совета министров Италии.

Однако, когда президент Италии Серджо Маттарелла, который по конституции играет серьезную роль в формировании правительства, заявил, что остается последняя попытка выйти из тупика и что в случае ее провала он назначит досрочные выборы на начало 2019 года и назначит временное правительство, чтобы принять бюджет, Сальвини и Ди Майо отбросили амбиции и вновь сели за стол переговоров. Сначала они после долгих споров договорились о программе правящей коалиции, а затем после еще более долгих споров выдвинули и общего кандидата на пост премьер-министра Италии, мало кому известного в мире политики и хорошо известного в мире науки, профессора юриспруденции и преподавателя университета Флоренции, 53-летнего Джузеппе Конти.

После утверждения своей кандидатуры на прошлой неделе президентом профессор приступил к консультациям с крупными политическими партиями с целью формирования правительства. К воскресенью новый Совет министров был создан. Предстояло его утверждение Маттареллой, что казалось простой формальностью, после чего правительство должен был утвердить парламент. В высшем законодательном органе Италии новое правительство и его главу тоже ждали бы серьезные дебаты и голосование, но преобладание депутатов от Пяти звезд и Лиги, даже если, как пригрозил Берлускони, его представители популистское правительство не поддержат, давали ему хорошие шансы получить одобрение депутатов и приступить к работе. События, казалось, развиваются по сценарию популистов, но в них неожиданно вмешался президент Маттарелла…

Проблем вагон и маленькая тележка

Вручая Конти мандат на формирование правительства, Серджо Маттарелла, кстати, бывший судья Верховного суда Италии, подчеркнул, что новому правительству предстоит решать хронические проблемы в экономике, укреплять финансовую стабильность, завоевывать доверие рынков и соблюдать бюджетные правила. Джузеппе Конти, по словам неназванного информагентством Ansa высокопоставленного чиновника, присутствовавшего на встрече, выразил полное согласие с поставленными президентом задачами и многозначительно заявил: «Я хорошо понимаю необходимость подтвердить положение Италии в Европе».

Новый премьер также сказал, что программа его правительства составлена Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини и что он немедленно займется переговорами с Брюсселем по новому бюджету Евросоюза, реформой законодательства по мигрантам и завершением создания европейского банковского союза.

Ряд заявлений, сделанных новым главой правительства Италии, призваны были хотя бы немного успокоить как Брюссель, так и рынки, которые при известии о скором появлении популистского правительства на Апеннинах пришли в сильное волнение. Однако трудно рассчитывать, что еврочиновники успокоятся, потому что Ди Майо и Сальвини ухитрились почти в неизменном виде вставить в программу деятельности нового кабинета главные требования Пяти звезд и Лиги — одновременное повышение расходов правительства и снижение налогов соответственно, что противоречит фискальным правилам Союза.

Если на минуту забыть о политике, то становится очевидно, что с утверждением правительства Конти в парламенте испытания для него только бы начались. Экономика Италии уже два десятилетия не растет и практически топчется на месте. По прогнозам подавляющего большинства экономистов, в этом году итальянская экономика займет последнее место в еврозоне по темпам роста. В 2016 г., напомним, она прибавила 0,9%. В прошлом году темпы роста выросли до 1,5%. В этом году они останутся, по прогнозам МВФ, на том же уровне, а в 2019 — замедлятся до 1,1%.

К этой, конечно же, главной проблеме следует прибавить и полное отсутствие у Джузеппе Конти какого бы то ни было опыта в большой политике. Между тем, Конти не позавидуешь и в том смысле, что ему придется проявлять чудеса ловкости и политической эквилибристики, чтобы сдерживать как личное, так и политическое соперничество между Сальвини и Ди Майо. С созданием правящей коалиции оно никуда не исчезло, а только ушло на глубину и в любой момент может вновь подняться на поверхность.

Брюсселю, пожалуй, придется возлагать последние надежды именно на соперничество между двумя главными членами правящей коалиции. Еврокомиссии и Евросовету остается надеяться, что разногласия вырвутся на поверхность, разрушат хрупкое, как надеются в Брюсселе и в европейском политическом истеблишменте согласие и приведут к досрочным выборам, на которых победят или демократы, или правоцентристы Берлускони. Синьор Сильвио, к слову, возвращается в большую политику. Суд разрешил ему занимать выборные посты, т. е. возглавить правительство.

Кстати, если говорить о партийной принадлежности Джузеппе Конти, то его, наверное, следует отнести к Пяти звездам. Политический истеблишмент впервые узнал о нем за несколько дней до выборов, когда Луиджи Ди Майо назвал его в качестве кандидата на должность министра юстиции, если он придет к власти. Затем стало известно, что Ди Майо привлек его для написания той части предвыборной программы движения, которая касается вопросов судебной власти и юриспруденции.

Говоря о Конти, следует, пожалуй, упомянуть и об упреках в адрес будущего премьера в отношении его резюме. Недоброжелатели утверждают, что он существенно преувеличил свои научные достижения и заслуги.

Немецкая клетка вместо танков

Италия и Европа всю прошлую неделю напряженно следили за формированием правительства. В воскресенье Джузеппе Конти представил список на утверждение президента Маттареллы. Кандидаты на наиболее важные посты были известны заранее. Было известно, что большинство постов займут представители Пяти звезд и Лиги, которых иначе как евроскпетиками не назовешь.

Основным камнем преткновения, который, по крайней мере, формально заставил президента отклонить предложенный состав правительства стала кандидатура министра экономики и финансов. Им, по мнению Конти и стоящих за ним Ди Майо и Сальвини, должен был стать 81-летний финансист и экономист Паоло Савона. Именно вокруг него разгорелись жаркие баталии.

Откровенно евроскептическая позиция Савоны и неоднократные призывы отказаться от евро и вернуться к лире вызывают в Брюсселе и политическом истеблишменте как Европы в целом, так и Италии в частности откровенный страх. Достаточно сказать, что пару десятков лет назад он участвовал в составлении Маастрихтского договора, но с другой стороны, в недавней книге обвинил Германии в намерении заменить танки евро, который он, кстати, называет «немецкой клеткой», для завоевания контроля в ЕС.

Главным дипломатом Италии должен был стать 63-летний экс-дипломат Джампрьеро Массоло, которого бывший президент Италии Франческо Коссига как-то назвал «фашистом-коммунистом». В отношении Массоло, кстати, наблюдатели отмечают его знание русского языка и неплохое отношение к России.

Отказ от поста премьера со стороны лидеров Пяти звезд и Лиги вовсе не означает их уход в тень. И Луиджи Ди Майо, и Маттео Сальвини собирались получить портфели в новом Совете министров. Лидеру левых популистов должен был достаться пост министра труда, а лидеру националистов — портфель министра внутренних дел.

Ди Майо на своем новом посту намеревался снизить безработицу, которая в прошлом году составила 11,3%, а по прогнозам МВФ, в 2019 году не опустится ниже 10-процентной отметки. Что же касается Сальвини, то пост главы МВД должен был существенно скрасить для него горечь отказа от поста премьера. Для Сальвини с учетом его личного отношения к проблеме с мигрантами — это идеальная должность. Вопрос с мигрантами — один из немногих, где позиции Пяти звезд и Лиги совпадают. Напомним, популисты в ходе предвыборной кампании обещали итальянским избирателям выслать до полумиллиона мигрантов. Это может спровоцировать конфликт с Брюсселем. Причем, он будет на порядок сильнее, чем конфликт Брюсселя с Венгрией или Польшей, которые отказываются принимать беженцев из Африки и Азии.

Несмотря на то, что на ряд важных постов в новом правительстве претендуют «звезды», в программе кабинета заметно преобладание «лиговских» принципов и установок. В этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что звезда Сальвини сейчас на явном подъеме. Достаточно сказать, что согласно результатам опроса на прошлой неделе рейтинг его партии в середине мая вырос до 25% с 17% в марте. Что касается Пяти звезд, то его популярность осталась на мартовском уровне — около 32%. Причем, после начала решающих переговоров о коалиции она даже немного понизилась.

Брюсселю придется нелегко

Еврочиновники в Брюсселе всю прошедшую неделю провели, если можно так сказать, на иголках. Конечно, они понимали, что между словами и делами даже у самых убежденных и радикальных политиков порой бывает целая пропасть. Далеко не всем радикалам удается пройти испытание властью. В истории, причем, истории современной можно найти немало случаев, когда самые «упертые» бунтовщики и смутьяны, придя к власти, неожиданно успокаивались и становились «пушистыми». Исключать подобного сценария развития событий нельзя было и в Италии.

Что бы ни говорили как левые, так и правые популисты накануне выборов и тем более задолго до них, далеко не факт, что они не изменят в той или иной степени свои взгляды после прихода к власти. На пороге 21 век и все, включая Северную Корею, прекрасно понимают, что о полной изоляции остается только мечтать и что отгородиться от остального мира высокой стеной нереально. В случае с Римом есть еще и отрезвляющий пример Лондона. Развитие ситуации с брекситом наглядно показывает, какие трудности ждут европейскую страну в случае выхода даже не только из ЕС, но и, скажем, из еврозоны. Что называется, себе дороже будет!

Пожалуй, можно было поверить заверениям представителей и Пяти звезд, и Лиги накануне выборов, что выходить из зоны единой европейской валюты они не будут. Естественно, официально такие же намерения новой правящей коалиции и в отношении Евросоюза в целом.

Увеличение расходов и одновременное снижение налогов может привести Италию к увеличению и без того огромного госдолга, составляющего 130% от ВВП. Он вдвое превышает допустимый в ЕС лимит и слишком велик, чтобы, как в случае с Грецией или Португалией или Ирландией, помочь Италии выбраться из кризиса при помощи кредитов. Последствия этих популистских действий как рябь от брошенного в пруд камня волнами может разойтись по всему блоку. К слову, напомним, что вопрос этот далеко не праздный, потому что сейчас как раз заканчивается восьмилетняя программа помощи Греции.

Серьезное столкновение между Еврокомиссией и Римом могло произойти уже этой осенью, когда нужно будет принимать следующий бюджет страны. Сейчас Рим выполняет правило, требующее не превышать рамки 3% от ВВП. В прошлом году дефицит госбюджета Италии составил 2,3%, но до каких пределов он мог бы вырасти после осуществления предвыборных финансовых обещаний Пяти звезд и Лиги, никто не знает.

Истинное отношение популистского правительства Италии, если оно все же материализуется, к объединенной Европе можно будет понять только через некоторое время, по реальным делам, а не основываясь исключительно на словах. На саммите ЕС в Софии президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что видит в правящей коалиции Италии союз «парадоксальных и гетерогенных сил». Негативное отношение Макрона к популистскому правительству на Апеннинах вполне объяснимо, потому что оно может поставить крест на его амбициозной программе реформирования еврозоны в частности и всей объединенной Европы в целом.

«Новое итальянское правительство в Италии даст Германии предлог не делать то, что хочет Макрон, — уверен директор Центра европейских реформ Чарльз Грант. — Приход к власти популистов повысит опасность нового кризиса в еврозоне».

Президенту вторит министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, который призвал на прошлой неделе Рим уважать правила блока и не подвергать вновь единую европейскую валюту опасности. Речь идет, конечно, о дополнительных расходах популистского правительства Италии, которые могли бы составить 126 млрд евро.

«Итальянцы должны понять, что будущее Италии в Европе и нигде больше, — заявил Ле Мэр в интервью радиостанции Europe 1, — но для этого необходимо следовать правилам».

Что касается России, то нас, конечно, в первую очередь интересуют отношения Рима с Москвой. Можно предположить, что в Кремле то, как развивается ситуация в Италии, отторжения и резкой критики не вызывает. И Пять звезд, и тем более Лига и накануне выборов и сейчас не скрывали и не скрывают своего, в целом, положительного отношения к России. Лига, в частности, и раньше, и сейчас продолжает требовать от Брюсселя отмены или хотя бы ослабления антироссийских санкций. К слову, о санкциях: если бы популисты пришли к власти, то Италия могла бы заблокировать в сентябре бывшее до этого четыре года практически автоматическим продление Евросоюзом антироссийских санкций.

Единственное слабое утешение для европейских ястребов состоит в том, что из коалиционной программы исчезло упоминание о немедленной отмене антироссийских санкций. С другой стороны, в документе есть пункт, в котором говорится, что Россия не является военной угрозой для Италии и врагом для Европы. Напротив, Москва называется их потенциальным партнером.

Итальянцы не хотят быть рабами немцев и французов

Все расклады популистов и националистов спутал Серджо Маттарелла. Брюссель, пожалуй, должен поставить ему памятник, потому что он, образно говоря, спас объединенную Европу или, по крайней мере, дал ей возможность подготовиться к новой схватке с итальянскими популистами, если они все же придут к власти.

Сегодня, в понедельник 28 мая, благодаря президенту Маттарелле Италия вступила в 84-й день политического кризиса, самого долгого в послевоенной истории страны. Кризис, казалось, уже закончившийся, вспыхнул с новой силой после того, как президент Маттарелла в воскресенье вечером отказался утверждать предложенный Джузеппе Конти состав Совета министров Италии. Конти заявил о невозможности в такой обстановке сформировать правительство, а Маттарелла вызвал в понедельник в президентский дворец в Риме бывшего высокопоставленного сотрудника МВФ Карло Коттарелли. Ожидается, что на этой встрече глава государства поручит ему возглавить временное правительство и подготовить почву для внеочередных выборов.

Паоло Савоне не помогли публичные заверения, что он, например, выступает за полное претворение в жизнь Маастрихстского и Лиссабонского договоров и намерен стремиться к снижению госдолга за счет роста экономики.

«Неопределенность нашего положения в зоне евро, — пояснил Серджо Маттарелла, — встревожили итальянских и иностранных инвесторов, которые вкладывают деньги в акции и компании. Рост ставок по облигациям увеличивает наш долг и уменьшает наши возможности тратить средства на социальные нужды. Неопределенность сжигает ресурсы и сбережения компаний и усиливает опасность и риски для семей и итальянских граждан».

Президент добавил, что принял решение «с легким сердцем» и что он по-прежнему готов сделать все для создания правительства, возглавляемого Пятью звездами и Лигой. Решение Серджо Маттареллы привело правых и левых популистов в ярость. Они предлагают начать процедуру импичмента президента, обвинив его в… государственной измене. Кстати, Сильвио Берлускони уже заявил, что намерен вместе со своей партией защищать президента Маттареллу. Многоопытный политик, конечно, понимает, что решение главы государства, которое может привести к досрочным выборам, предоставляет ему еще один шанс. Не исключено, что последний, учитывая его преклонный возраст.

«Италия — не колония, — прокомментировал ситуацию Маттео Сальвини. — Мы не рабы немцев и французов…».

«Решение Маттареллы непостижимо, — поддержал союзника Луиджи Ди Майо. — Правда заключается в том, что они не хотят, чтобы в правительстве были представители Пяти звезд. Я очень зол, но обещаю, что это еще не конец…».

Это, действительно, далеко еще не конец. Остается ждать развития событий, которые, не исключено, принесут еще не один большой сюрприз вроде того, что был в воскресенье вечером. Похоже, сейчас привычный итальянский политический кризис приобретает новые краски: популистские партии объявили войну президенту. Они хотят добиться его отставки и, естественно, надеются победить в новых выборах.

Сергей Мануков

Источник