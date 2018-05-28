Ученые: Инопланетяне и люди смогут найти общий язык при встрече

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Поиск пришельцев, осуществляемый землянами в течение нескольких последних десятков лет, пока что не увенчался успехом, однако ученые говорят, что сигналы инопланетян могут быть зафиксированы человечеством уже в ближайшие десять-двадцать лет. Проблема лишь в том, сможем ли мы понять эти сигналы.

И смогут ли, соответственно, инопланетяне понять нас. Над решением этих вопросов прямо сейчас неустанно работают лучшие лингвисты, объединившиеся в рамках амбициозного проекта по созданию "языка человечества".

"Языковед Ноам Хомский говорил в свое время, что если на Землю прилетят марсиане, то все языки человечества покажутся им разными диалектами одного общего языка. И действительно — большая часть языков имеет общую структуру. Однако со времен заявления Хомского мы так и не смогли найти конкретную "общую" идею всех языков, которая бы годилась на роль основной для создания единого языка человечества", — говорят лингвисты.

Предполагается, что именно на едином языке людей следует составлять послания, которые человечество то и дело отправляет в космос, в надежде найти братьев по разуму. Сейчас такие послания делаются при помощи каких-то абстрактных символов, основанных на геометрии и математике, и все бы ничего, но тут есть проблема — понять такой язык не могут даже люди в своем основном большинстве. А инопланетяне, которые, вероятно, мыслят несколько отличным от нас образом, могут воспринять такие сигналы в качестве какого-то естественного фона Вселенной. Но все изменится, когда ученые разработают единый язык человечества.