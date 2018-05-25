Учёные: Дети с высоким болевым порогом выбирают таких же друзей‍

Довольно интересный феномен обнаружили ученые из Норвегии, которые изучали социальные связи школьников, пытаясь понять, как индивидуальная восприимчивость к боли влияет на выбор друзей. Оказалось, что друзья детей с высоким болевым порогом в основном обладают такой же особенностью.
Согласно материалам исследования, которые были опубликованы в издании Scandinavian Journal of Pain, болевая чувствительность человека зависит от совокупности разных факторов. Среди последних — генетические факторы, особенности окружающей среды, а также такие любопытные внешние факторы, как социальная адаптация.
Ученые сконцентрировались именно на социальной адаптации. Удивительно, но факт — индивидуальная болевая чувствительность человека зависит от болевой чувствительности окружающих людей.
"В эксперименте, который мы провели с участием детей-добровольцев, этот феномен прослеживается особенно хорошо. Тут, безусловно, нельзя списывать со счетов и такое явление, как стремление выбирать в качестве друзей подобных себе людей, но главная причина феномена — это все-таки социальная адаптация", — говорят авторы исследования, сотрудники Университетской больницы Осло.
Гекла - вулкан на южной территории Исландии, который находится примерно в 110 км. от столицы - Рейкь...
Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура
«Би-би-си»: Порошенко заплатил за встречу с Трампом 400 тысяч долларов.
Первый случай, когда проститутка заплатила клиенту.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.