Учёные: Дети с высоким болевым порогом выбирают таких же друзей‍

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Довольно интересный феномен обнаружили ученые из Норвегии, которые изучали социальные связи школьников, пытаясь понять, как индивидуальная восприимчивость к боли влияет на выбор друзей. Оказалось, что друзья детей с высоким болевым порогом в основном обладают такой же особенностью.

Согласно материалам исследования, которые были опубликованы в издании Scandinavian Journal of Pain, болевая чувствительность человека зависит от совокупности разных факторов. Среди последних — генетические факторы, особенности окружающей среды, а также такие любопытные внешние факторы, как социальная адаптация.

Ученые сконцентрировались именно на социальной адаптации. Удивительно, но факт — индивидуальная болевая чувствительность человека зависит от болевой чувствительности окружающих людей.

"В эксперименте, который мы провели с участием детей-добровольцев, этот феномен прослеживается особенно хорошо. Тут, безусловно, нельзя списывать со счетов и такое явление, как стремление выбирать в качестве друзей подобных себе людей, но главная причина феномена — это все-таки социальная адаптация", — говорят авторы исследования, сотрудники Университетской больницы Осло.