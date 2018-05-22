Скала Прекестулен - покоренная вершина Норвегии

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Когда ледники вырезали Норвегию из живой скалы, ледяные гиганты, должно быть, создали Прекестулен для любителей бейсджампинга.

Этот необычно сформированный массивный прямоугольный утес возвышается на 604 м. над Люсе-фьордом. Прекестулен также называют Preacher’s Pulpit («Кафедра проповедника») или Pulpit Rock («Скала-кафедра»). Он расположен на противоположной стороне фьорда с другой хорошо известной природной скалой Кьерагболтен и в непосредственной близости от города Ставангер.

Вершина скалы - это почти идеальный квадрат шириной 25 м на 25 м и почти плоский, что делает его идеальной платформой для бейсджампинга. В древние времена утес мог быть использован в языческих религиозных церемониях, возможно, в качестве места жертвоприношения. Прекестулен также является любимым местом для пеших прогулок.

Пешеходная маршрут с ближайшей автостоянки занимает около двух часов. Тропа начинается на высоте 270 метров над уровнем моря и поднимается до 604 метров. Общая разница в высоте всего 334 м, что немного вводит в заблуждение, поскольку путь поднимается и спускается по многочисленным гребням. Тем не менее, это комфортный поход, не требующий особых навыков и подготовки.

Ежегодно Прекестулен посещают около 300 тысяч туристов, поэтому здесь может быть достаточно людно.

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