Скала Прекестулен - покоренная вершина Норвегии

Когда ледники вырезали Норвегию из живой скалы, ледяные гиганты, должно быть, создали Прекестулен для любителей бейсджампинга.
Этот необычно сформированный массивный прямоугольный утес возвышается на 604 м. над Люсе-фьордом. Прекестулен также называют Preacher’s Pulpit («Кафедра проповедника») или Pulpit Rock («Скала-кафедра»). Он расположен на противоположной стороне фьорда с другой хорошо известной природной скалой Кьерагболтен и в непосредственной близости от города Ставангер.
Вершина скалы - это почти идеальный квадрат шириной 25 м на 25 м и почти плоский, что делает его идеальной платформой для бейсджампинга. В древние времена утес мог быть использован в языческих религиозных церемониях, возможно, в качестве места жертвоприношения. Прекестулен также является любимым местом для пеших прогулок.
Пешеходная маршрут с ближайшей автостоянки занимает около двух часов. Тропа начинается на высоте 270 метров над уровнем моря и поднимается до 604 метров. Общая разница в высоте всего 334 м, что немного вводит в заблуждение, поскольку путь поднимается и спускается по многочисленным гребням. Тем не менее, это комфортный поход, не требующий особых навыков и подготовки.
Ежегодно Прекестулен посещают около 300 тысяч туристов, поэтому здесь может быть достаточно людно.
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