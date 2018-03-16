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У древних жителей Восточной Африки нашли продвинутые технологии

Пятница, 16 Марта 2018 13:16
У древних жителей Восточной Африки нашли продвинутые технологии Фото из открытых источников

Антропологи из Соединенных Штатов Америки, исследовавшие артефакты, когда-то принадлежавшие древним жителям Восточной Африки, сделали шокирующие выводы — у предков современного человека, живших триста с лишним тысяч лет назад, были весьма продвинутые, как для того времени, технологии.

 

Например — цветные пигменты (их делали из кристаллов марганца и охры), а также весьма сложные ручные инструменты. Материал, посвященный удивительному открытию, появился на сайте Phys.org

 

Речь идет об артефактах, которые обнаружились в результате археологических раскопок, проводившихся в Олоргесайли (регион на юге Кении). Человекообразные гоминиды появились здесь уже миллион и двести тысяч лет назад.

 

У архаичных людей были орудия труда — например, рубило. Этот каменный инструмент наши предки использовали и как топор, и как кирку, и как нож. Рубило — это понятно, однако выяснилось, что у древних людей были и более специализированные инструменты, несвойственные для раннего палеолита.

 

"Мало того, что обнаруженные инструменты сами по себе весьма сложные, так они еще и сделаны из обсидиана, который не встречался в районе, где велись раскопки. То есть, древние люди вели торговлю", — рассказывают сотрудники Национального музея естественной истории Смитсоновского института.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Древние люди

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