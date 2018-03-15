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Археологи нашли старейший в мире пистолет‍

Четверг, 15 Марта 2018 11:02
Археологи нашли старейший в мире пистолет‍ Фото из открытых источников

Обнаруженные на территории американского штата Колорадо фрагменты средневекового пистолета, которые хранятся в местном музее, оказались остатками самого старого пистолета в мире — заявляют археологи, выяснившие, что оружие было изготовлено в Испании около пяти сотен лет назад. Материал, посвященный уникальному артефакту, был опубликован в издании Smithsonian Magazine.

 

"Мы проанализировали фрагмент оружия, представляющий собой так называемую "собачку". То есть, речь идет о пружинном рычаге, который характерен для пистолетов шестнадцатого века. Именно благодаря этой детали удалось относительно точно установить возраст артефакта, который был найден ранее в сорока километрах от Гранд-Джанкшна (город в Колорадо)", — рассказывают сотрудники университета Колорадо.

 

Пистолет, принадлежавший испанским конкистадорам, указывает на то, что те самые конкистадоры появились на севере Колорадо на сто лет раньше, чем предполагалось.

 

Ученые полагают, что древний пистолет был утерян средневековыми европейцами, проводившими здесь военную миссию, сведения о которой не сохранились в исторических источниках.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости археологи

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