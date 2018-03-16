Знаменитого археолога обвинили в фальсификации

Фото из открытых источников

Знаменитый европейский археолог Джеймс Мелларт, десятилетиями публиковавший информацию о неолитических поселениях, обнаруженных на территории Турции, оказался фальсификатором. Удивительные подробности, заставляющие взглянуть на карьеру Мелларта под другим углом, вскрылись после смерти ученого.

Джеймс Мелларт получил определенную известность в научных кругах после того, как были опубликованы его исследования открытых в Турции древних поселений Хаджилар и Чатал-Хююк.

Среди ценных артефактов, которые ученые обнаружили здесь, были, например, чудом сохранившиеся настенные фрески. Которые, как оказалось теперь, после смерти Мелларта, могли быть всего лишь плодом его фантазии.

Коллеги Мелларта, получившие доступ к его жилищу после того, как тот умер, нашли целый ряд свидетельств, указывающих на то, что признанный археолог занимался фальсификациями просто-таки в промышленных масштабах.

"Он публиковал зарисовки древних фресок, утверждая, что не мог их сфотографировать, так как они рассыпались при прикосновении, а на самом деле никаких фресок просто не было — Мелларт придумал их, смешав реально существующие артефакты со своими фантазиями. Для того, чтобы разобраться теперь, где правда, а где вымысел, потребуются годы", — сетуют ученые.