Ученые выявили источник высокого интеллекта у детей

Фото из открытых источников

Исследователи из Шотландии подвели итоги масштабной научной работы, в рамках которой геномы двухсот сорока тысяч людей подвергались всестороннему анализу. Ученые, в частности, обнаружили около пяти сотен генетических последовательностей, связанных непосредственно с интеллектом.

Это, как сообщает издание The Herald, в десять раз больше, чем обнаруживалось в рамках подобных исследований ранее.

"Наша работа показала, какие конкретно гены отвечают за интеллектуальные способности. Последние, кстати говоря, могут коррелировать с физическими особенностями организма, потому что интеллект и здоровье задаются одними и теми же генами", — рассказывает ведущий автор исследования, сотрудник Эдинбургского университета Айан Дири.

Анализ ДНК показал, что интеллект — качество, которое зависит в основном от наследуемых факторов. То есть можно вполне справедливо утверждать, например, что от генетики зависит до восьмидесяти процентов интеллектуальных способностей.

Гены, отвечающие за интеллект, снижают вероятность развития таких распространенных нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Более того — "интеллектуальные" гены даже способны подавлять депрессию, шизофрению и ожирение.