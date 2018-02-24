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Компания Merck получила ещё два патента на технологию CRISPR

Пятница, 23 Февраля 2018 19:33
Компания Merck получила ещё два патента на технологию CRISPR Фото из открытых источников

ДАРМШТАДТ (DARMSTADT), Германия, 20 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Ведущая научно-технологическая компания и лидер в сфере геномного редактирования Merck сегодня сообщила, что южнокорейское Управление по вопросам интеллектуальной собственности и израильское Патентное бюро известили компанию об одобрении её патентных заявок на технологию CRISPR, применяемую для геномной интеграции в эукариотические клетки.

 

«Таким образом число патентов на нашу уникальную технологию CRISPR возрастает до шести. Наша разработка ориентирована на поиск новых методов лечения самых сложных заболеваний современности, включая рак, наследственные и редкие болезни, - отметил Удит Батра (Udit Batra), член исполнительного совета и генеральный директор Merck по вопросам медико-биологических наук. -  Эти патенты на фундаментальный интеграционный метод признают наш значительный вклад в геномное редактирование и укрепляют нас в нашем стремлении развивать технологию CRISPR в мировом масштабе».

 

Merck также подала патентные заявки на метод CRISPR в США, Бразилии, Китае, Индии и Японии. В декабре 2017 года сингапурское Ведомство по охране прав интеллектуальной собственности предоставило компании патент на эту технологию. Ранее, в июне прошлого года, аналогичный документ выдало и австралийское патентное бюро. Компания также получила соответствующие патенты от компетентных ведомств в Европе и Канаде.

 

Merck уже приступила к лицензированию этих патентов для их применения в разнообразных сферах, включая базовые научные исследования, сельскохозяйственные биотехнологии и медицину.

 

Merck осознаёт потенциальные преимущества надлежащего проведения исследований с геномным редактированием, демонстрирующих поистине революционные медицинские перспективы. Поэтому компания поддерживает осуществление исследований с использованием методом геномного редактирования при условии тщательного соблюдения всех этических и правовых норм. Компания учредила Консультативную комиссию по вопросам биоэтики, предоставляющую рекомендации и директивные указания относительно исследований, в которых компания принимает участие, в том числе и с применением методов геномного редактирования.

 

Новые базовые патенты от южнокорейского и израильского патентных ведомств охватывают процессы хромосомной интеграции или разрезания хромосомной последовательности эукариотических клеток (например, млекопитающих и растений) с последующим включением в них внешней или донорской последовательности ДНК с использованием CRISPR.

 Благодаря этому методу, учёные могут заменять связанную с заболеванием мутацию полезной или функциональной последовательностью, что чрезвычайно важно для создания моделей болезней и их генной терапии. Кроме того, научные специалисты могут использовать данный метод для включения трансгенов, маркирующих эндогенный белок, для визуального отслеживания в клетках.

 

Технология геномного редактирования CRISPR, позволяющая осуществлять точное модифицирование хромосом живых клеток, способствует разработке методов лечения целого ряда медицинских состояний. Сфера применения CRISPR весьма обширна - от идентификации генов, связанных с раком и редкими заболеваниями, до обращения процессов мутации, приводящих к слепоте.

 

Компания Merck с 12-летней историей первой предложила специальные биомолекулы для геномного редактирования (РНК-направляемые интроны группы II TargeTron™ и цинк-пальцевые нуклеазы CompoZr™), поспособствовав тем самым внедрению этих технологий исследователями по всему миру. Merck также стала первым производителем упорядоченных библиотек CRISPR, охватывающим весь человеческий геном, тем самым ускорив поиск лечения для заболеваний и предоставив учёным возможность глубже изучить коренные причины их возникновения.

 

Все пресс-релизы Merck рассылаются по электронной почте непосредственно при публикации на веб-сайте компании. Чтобы зарегистрироваться онлайн, изменить сделанный ранее выбор или отказаться от данного сервиса перейдите по ссылке www.merckgroup.com/subscribe.

 

О компании Merck

 

Merck является ведущей научно-технологической компанией в сфере здравоохранения, медико-биологических разработок и высокопроизводительных материалов. Штат из 50 000 сотрудников трудится над созданием технологий, повышающих качество жизни, - от биофармацевтических препаратов для лечения рака или множественного склерода, современных систем научных исследований и производства до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 2016 году объем продаж Merck в 66 странах мира составил 15 млрд. евро.

 

Компания, основанная в 1668 году, является старейшим фармакохимическим предприятием мира. Семья основателей компании остается мажоритарным акционером официально зарегистрированного на бирже предприятия. Компании Merck (Дармштадт, Германия) принадлежат глобальные права на название и торговую марку «Merck». Единственным исключением являются Канада и США, где предприятие осуществляет свою деятельность под названиями EMD Serono, EMD Millipore и EMD Performance Materials.

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Карен Тиано (Karen Tiano), +49 6151 72 44461

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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