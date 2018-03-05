Учёные узнали, зачем кошки «мнут» человека лапками перед сном

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Смотрите на мнущего вас лапками кота и не понимаете, зачем он это делает? А вот ученые наконец-то поняли. И поспешили поделиться своим открытием с миром.

Открытие, впрочем, довольно очевидное — типичный кот мнёт человека лапками просто потому, что воспринимают его как большую и почему-то преимущественно лысую обезьяну, которая в силу каких-то неведомых обстоятельств оказалась его мамой.

"Ну дела!", — думает кот и мнёт человека лапками, не забывая при этом мурчать. Всё это довольно позитивно воспринимается тем самым человеком, так что в конечном итоге кота любят, гладят, вкусно кормят, а также оказывают ему всевозможные знаки внимания.

"На этом примере четко прослеживается довольно интересный феномен — привычка "массировать" лапками, которая у котят "прошита" на физиологическом уровне для того, чтобы стимулировать молочные железы кормящей кошки, оказалась полезной, когда котов приручили люди. Проявляя любовь к человеку таким нехитрым способом, коты вызывают у своих хозяев эмоциональную привязку, которой пользуются в своих корыстных целях", — говорят ученые, добавляя, что коты мнут вас лапками еще и потому, что воспринимают человека не только как маму, но и как большое гнездо, которое необходимо "вспушить" перед сном.