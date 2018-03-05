Понедельник 05 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Учёные узнали, зачем кошки «мнут» человека лапками перед сном

Учёные узнали, зачем кошки «мнут» человека лапками перед сном

Понедельник, 05 Марта 2018 14:14
Учёные узнали, зачем кошки «мнут» человека лапками перед сном Фото из открытых источников

Смотрите на мнущего вас лапками кота и не понимаете, зачем он это делает? А вот ученые наконец-то поняли. И поспешили поделиться своим открытием с миром.

 

Открытие, впрочем, довольно очевидное — типичный кот мнёт человека лапками просто потому, что воспринимают его как большую и почему-то преимущественно лысую обезьяну, которая в силу каких-то неведомых обстоятельств оказалась его мамой.

 

"Ну дела!", — думает кот и мнёт человека лапками, не забывая при этом мурчать. Всё это довольно позитивно воспринимается тем самым человеком, так что в конечном итоге кота любят, гладят, вкусно кормят, а также оказывают ему всевозможные знаки внимания.

 

"На этом примере четко прослеживается довольно интересный феномен — привычка "массировать" лапками, которая у котят "прошита" на физиологическом уровне для того, чтобы стимулировать молочные железы кормящей кошки, оказалась полезной, когда котов приручили люди. Проявляя любовь к человеку таким нехитрым способом, коты вызывают у своих хозяев эмоциональную привязку, которой пользуются в своих корыстных целях", — говорят ученые, добавляя, что коты мнут вас лапками еще и потому, что воспринимают человека не только как маму, но и как большое гнездо, которое необходимо "вспушить" перед сном.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости коты

Главное за сутки
"Газпром" уведомил "Нафтогаз" о начале расторжения контрактов в суде "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о начале расторжения контрактов в суде Сегодня "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, заявил журналистам глава российской компании Алексей Миллер. На прошлой неделе Стокгольмский…
Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии В Вашингтоне заявили, что Россия проигнорировала положения резолюции Совета Безопасности ООН номер 2401 о прекращении боевых действий в Сирии, совершая действия, которые привели к гибели мирных жителей в Восточной Гуте…
Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения Ксении Собчак за действия стажера, который не является помощником парламентария. Ранее в штабе Собчак рассказали, что молодой человек облил ее водой со словами "Это…

Читайте также
Астрономы рассказали о загадочном взрыве на ближайшей к Солнцу звезде Астрономы рассказали о загадочном взрыве на ближайшей к Солнцу звезде Ближайшая к Солнцу звезда — Проксима Центавра, недавно сгенерировала мощную вспышку, которая в отличие от солнечных вспышек, привычных нам, имела некоторые аномальные свойства. Исследование, посвященное загадочному взрыву на Проксиме Центавра,…
Ученые рассказали, почему людям не безразличны комментарии незнакомых людей в соцсети Ученые рассказали, почему людям не безразличны комментарии незнакомых людей в соцсети Новое исследование израильских ученых опровергло общепринятое мнение о том, что в онлайн-троллинге виновата анонимность, а также объяснили, почему людям небезразличны комментарии незнакомых людей в соцсети. Цифровая эра. Время соцсетей и…
Ученые рассказали, какое событие вызовет ядерную зиму Ученые рассказали, какое событие вызовет ядерную зиму Если в центре Млечного Пути произойдет взрыв, то Солнечная система, несмотря на то, что находится на периферии Галактики, подвергнется интенсивной бомбардировке потоком заряженных частиц, которая как минимум повлияет на климат…
Ученые создали космическую катапульту Ученые создали космическую катапульту Илон Маск, делающий ставку на многоразовые ракеты-носители, вскоре может остаться не у дел — заявляют руководители стартапа SpinLaunch, собравшиеся доставлять грузы в космическое пространство при помощи чего-то вроде катапульты. Речь…
Фото
Удивительная природа: Деревня лисиц в Японии Удивительная природа: Деревня лисиц в Японии

На севере острова Хонсю высоко в горах расположена удивительная деревня Дзао Кицунэ Мура. Это место ...

Видео

 

Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео

Опрос

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?

 

Анекдот дня

- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?

- Он первый начал!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.