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Сибиряк убил брата за то, что он "подставлял" его кота

Понедельник, 05 Марта 2018 14:04
Сибиряк убил брата за то, что он &quot;подставлял&quot; его кота Фото из открытых источников

Асоциальное поведение шестидесятилетнего жителя Новокузнецка надоело его младшему брату до той степени, при которой очередная ссора, спровоцированная зловредным родственником, привела к трагедии — он был убит братом.

 

По данным сотрудников ГУ СК РФ в Кемеровской области, причина убийства — принципиальное нежелание убитого пользоваться туалетом. То есть, мужчина справлял естественные нужды непосредственно в своей комнате, используя для этого пакеты, пустые коробки, горшки с цветами и так далее.

 

"Мужчина не был умственно отсталым. Он принципиально не хотел пользоваться туалетом. А для того, чтобы его младший брат, живущий с ним в одной квартире, не ругался, убитый обвинял во всём кота, который имел несчастье жить здесь же", — рассказывают правоохранители.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости убийство

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