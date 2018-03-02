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Астрономы обнаружили огромную заполненную водой планету

Пятница, 02 Марта 2018 14:34
Астрономы обнаружили огромную заполненную водой планету Фото из открытых источников

Астрономы из разных стран мира, объединившиеся для изучения атмосферы недавно обнаруженной экзопланеты WASP-39b, сделали удивительное открытие — оказалось, что воздушная оболочка этого "горячего сатурна" наполнена водяным паром, свидетельствующем об огромном содержании воды в недрах планеты.

 

"Планета WASP-39b напоминает своими размерами Сатурн, но по своему химическому составу она довольно сильно отличается не только от этого газового гиганта, но и вообще от всех планет Солнечной системы", — говорят ученые.

 

По словам которых, WASP-39b удалена от нас на семьсот тысяч световых лет, однако даже такое колоссальное расстояние не стало помехой для орбитального телескопа "Хаббл", при помощи которого исследователи космических глубин заглянули под плотный атмосферный покров далекого гиганта.

 

"В атмосфере экзопланеты оказалось довольно много водяного пара, что, в общем-то, несколько странновато, как для планеты класса "горячий сатурн". Кроме воды, мы нашли в воздухе WASP-39b тяжелые элементы, которые могли появиться здесь в результате интенсивной астероидной бомбардировки", — рассказывают астрономы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости планета

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