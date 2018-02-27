Астрономы рассказали о загадочном взрыве на ближайшей к Солнцу звезде

Ближайшая к Солнцу звезда — Проксима Центавра, недавно сгенерировала мощную вспышку, которая в отличие от солнечных вспышек, привычных нам, имела некоторые аномальные свойства. Исследование, посвященное загадочному взрыву на Проксиме Центавра, появилось в репозитории arXiv.org
Мощный всплеск излучения Проксимы был зафиксирован двадцать четвертого марта 2017-го — астрономы наблюдали явление при помощи радиотелескопного комплекса ALMA, расположенного на территории пустыни Атакама.
"Анализ собранной информации выявил некоторые существенные отличия Проксимы Центавра от Солнца. Светимость звезды во время вспышки приблизилась к показателю, который превышает аналогичный солнечный в десять раз. Что, учитывая класс, к которому относится соседка Солнца (Проксима Центавра — красный карлик), просто невероятно. И это далеко не единственная аномалия, выявленная нами. Оказалось, например, что поток излучения Проксимы зависит от частоты светового потока совсем не так, как мы предполагали", — рассказывают ученые.
Истинная природа вспышек на красных карликах остается весьма туманной, однако предполагается, что гипотетическая жизнь на планете Proxima b, которая обращается вокруг Проксимы Центавра, могла быть испепелена подобными вспышками еще в самом своем зародыше.
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