Власти Дубая создадут сверхчеловека

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Идея о создании грандиозного биобанка, родившаяся в департаменте здравоохранения Дубая, имеет далеко идущие цели — предполагается, что собрав ДНК всех жителей эмирата, власти ОАЭ смогут вывести "сверхчеловека".

По данным локального издания Khaleej Times, речь идет о банке генетических материалов, в котором будут собраны образцы ДНК абсолютно каждого жителя Дубая.

Ученые, само-собой, будут не просто собирать ДНК, но и самым активным образом анализировать геномы, выискивая закономерности и особенности.

Предполагается, что в конечном итоге все это приведет к победе над целым рядом опасных генетических заболеваний, и, соответственно, появлению идеально здоровых (и даже более здоровых, чем просто здоровые) людей.

Проект, как отмечают его авторы, вряд ли был бы осуществим, если бы не современные достижения в области обработки генетической информации — поиском предрасположенностей к генетическим заболеваниям, как известно, давно уже занимаются компьютерные алгоритмы, приближенные к искусственному интеллекту. В общем, в будущем Дубай может превратиться в мегаполис, в котором будут проживать абсолютно здоровые сверхлюди.