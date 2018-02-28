Австралийские врачи выяснили, что никакой "точки G" не существует

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Согласно результатам масштабного исследования, которое провели врачи из расположенного в Мельбурне (Австралия) медицинского центра, "точка G" — это исключительно мифическое понятие, не существующее в реальной женской физиологии.

Специалисты сделали такой вывод, осуществив тщательный осмотр тринадцати женщин, возраст которых лежал в диапазоне 32-97 лет (ну, вдруг точка G была у женщин раньше, но теперь, в результате эволюции, исчезла).

"Мы не обнаружили хоть сколько-нибудь выраженных скоплений нервных окончаний на передней стенке влагалища. Никакой точки G не существует. Есть только популярный миф, но и не более того", — говорят врачи.

Точка G появилась в публичном информационном пространстве в середине двадцатого столетия, когда гинеколог из Германии по имени Эрнст Грэфенберг заявил об обнаружении аналога предстательной железы в организме женщины. Стимуляция точки G, как считается с тех пор, доставляет женщинам ни с чем не сравнимое удовольствие.

В общем, историю с точкой G можно считать завершенной. Хотя некоторые особенно упорные энтузиасты, вероятно, будут продолжать ее поиски. Да, нас ждет практически та же ситуация, что и с Атлантидой.