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Австралийские врачи выяснили, что никакой "точки G" не существует

Среда, 28 Февраля 2018 13:08
Австралийские врачи выяснили, что никакой &quot;точки G&quot; не существует Фото из открытых источников

Согласно результатам масштабного исследования, которое провели врачи из расположенного в Мельбурне (Австралия) медицинского центра, "точка G" — это исключительно мифическое понятие, не существующее в реальной женской физиологии.

 

Специалисты сделали такой вывод, осуществив тщательный осмотр тринадцати женщин, возраст которых лежал в диапазоне 32-97 лет (ну, вдруг точка G была у женщин раньше, но теперь, в результате эволюции, исчезла).

 

"Мы не обнаружили хоть сколько-нибудь выраженных скоплений нервных окончаний на передней стенке влагалища. Никакой точки G не существует. Есть только популярный миф, но и не более того", — говорят врачи.

 

Точка G появилась в публичном информационном пространстве в середине двадцатого столетия, когда гинеколог из Германии по имени Эрнст Грэфенберг заявил об обнаружении аналога предстательной железы в организме женщины. Стимуляция точки G, как считается с тех пор, доставляет женщинам ни с чем не сравнимое удовольствие.

 

В общем, историю с точкой G можно считать завершенной. Хотя некоторые особенно упорные энтузиасты, вероятно, будут продолжать ее поиски. Да, нас ждет практически та же ситуация, что и с Атлантидой.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости врачи

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