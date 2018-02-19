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Удивительный климат Австралии: Лето зимой, а весна осенью

Понедельник, 19 Февраля 2018 11:34
Удивительный климат Австралии: Лето зимой, а весна осенью Фото из открытых источников

Австралия – удивительный континент, где океанское побережье плавно переходит в пустыню, а влажные тропики сменяются горными ледниками.

 

Географическое расположение самого загадочного континента земли вкупе с рельефом и омывающими материк океанами делает климат Австралии таким многогранным и отличным от остальных. На территории страны можно выделить четыре основные климатические зоны, в которых ярко проявляются погодные и температурные различия.

 

Почему в Австралии существуют календарные и климатические сезоны года?

 

Южное полушарие диктует собственные погодные условия сезонам года в Австралии, меняя календарное лето, осень, зиму и весну местами. Поэтому климатическая весна на материке начинается с сентября и длится вплоть до ноября. Летний сезон ограничен периодом с декабря по февраль. Осень наступает в марте и сменяется климатической зимой в июне, которая продолжается до самого августа.

 

 

 

Тропический муссонный климат Австралии (субэкваториальный)

 

Север и северо-восток материка находится под властью субэкваториального климатического пояса, поэтому средняя температура весь год держится на отметке 23-24 градуса. Северо-западные муссоны в летний период приносят к берегам Австралии  до 1500 мм осадков. В зимние месяцы северные регионы страны остаются практически без дождей. С продвижением к центру материка часто можно заметить сильные засухи, вызванные жаркими ветрами.

 

 

 

Три варианта тропического климата Австралии

 

На восточную часть материка влияют тихоокеанские пассаты, дующие с юго-востока, поэтому для этих регионов Австралии характерен влажный тропический климат. Все побережье востока страны вместе с Сиднеем вплоть до западных предгорий Большого Водораздельного хребта не подвержено засухам. Климат здесь можно назвать мягким, ведь в летний сезон температуры варьируются в пределах 22-25 градусов, а зимой не опускаются ниже 11 градусов. Климатическое лето, которое в Австралии приходится на декабрь, январь и февраль отличается незначительным количеством осадков. Климатическая зима на востоке страны, наоборот, очень влажная, поэтому часто случаются наводнения.

 

 

 

Пустыни покрывают внушительную часть страны, делая Австралию одним из самых засушливых материков в мире. Причиной этого является значительная протяженность континента вдоль экватора вкупе с горными областями, огибающими побережье по кромке воды. Поэтому большинство осадков выпадает на побережье, так и не доходя до центральных регионов страны. Помимо этого на образование сильных засух влияет низкая изрезанность побережья и тропические широты, которые больше всего нагреваются.

 

Большему влиянию пустынного климата подвержены центральные и западные области Австралии, где в январе температуры могут превышать 30 градусов в тени, а в июле варьировать в пределах 10-15 градусов. В Большой Песчаной пустыне и районе озера Эйр температура часто доходит до 45 градусов, а зимой не опускается ниже 20 градусов. Температура в Алис-Спрингсе, наоборот, может понизиться до –6 градусов. Жители этих регионов не видят дождей годами.

 

 

 

Три вида субтропического климата Австралии

 

Юго-западные регионы страны приближаются по своим климатическим условиям к средиземноморскому побережью Франции и Испании. Сухое и жаркое лето сменяется теплой влажной зимой, причем в январе температура может доходить до 27 градусов, а в июне опускаться всего до 12 градусов. На юге страны, который охватывает западную часть Нового Южного Уэльса, регионы, окружающие Аделаиду и Большой Австралийский залив ярко проявляется континентальный климат с засухами и большим колебанием температур. Наиболее благоприятной для проживания и ведения хозяйства считается юго-западная часть Нового Южного Уэльса и штат Виктория. Здесь установился влажный мягкий климат с годовым разбросом температур от 8 до 24 градусов.

 

 

Умеренный климатический пояс на острове Тасмания

 

Тем, кто мечтает о погоде Туманного Альбиона с прохладным летом и теплой влажной зимой, стоит отправиться на остров Тасмания. Снега в регионе практически не бывает, так как он успевает таять, однако общее количество годовых осадков превышает 2000 мм.

 

Насладиться прохладой Альп и застать снег в Австралии можно с июня по август в горах штата Виктория и в районе Снежных Гор недалеко от столицы Канберра.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Климат   Теги климат Австралия

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