Марсоход Opportunity отпразднует завтра 5000 день работы на Марсе

Фото из открытых источников

Марсианский ровер Opportunity, который является настоящим ветераном среди марсоходов, готовится к своему пятитысячному рабочему дню — сообщает официальный сайт Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки.

"Невероятно, но факт — наш маленький марсоход находится на поверхности четвертой планеты Солнечной системы вот уже пять тысяч дней. И не просто находится, а работает, постоянно обнаруживая на Марсе новые интересности. Завтрашний юбилей является, безусловно, чрезвычайно важным для всей нашей команды событием, однако на самом деле мы в первую очередь ценим реальные достижения программы Opportunity, а не какие-то там цифры", — говорит Джон Каллас, сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене и глава проекта Opportunity.

За те тринадцать лет, в течение которых ровер Opportunity бороздит Красную планету, он, как отмечают в NASA, успешно пережил марсианскую "зиму" — то есть период, когда четвертая планета отдаляется от Солнца на максимальное расстояние.

Интересно, что в самом начале программы Opportunity предполагалось, что марсоход проработает всего лишь три месяца. Но он, по словам сотрудников NASA, и сейчас находится в отличном техническом состоянии.