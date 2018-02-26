Пусковая установка NASA за один миллиард долларов оказалась одноразовой

Опорная мачта, при помощи которой NASA планирует запускать в космос сверхтяжелые ракеты SLS, задумывалась как многоразовая конструкция, однако серьезный конструктивный дефект, обнаружившийся в ней, может сделать пусковую мачту стоимостью в один миллиард американских долларов одноразовой.
"Там был выявлен очень забавный (хотя нет, учитывая стоимость всей этой штуковины, составляющую миллиард долларов, о забавности речи не идет) дефект, который делает мачту похожей на пизанскую башню", — говорят представители Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки.
Дефект пытаются исправить в данный момент, но специалисты NASA, как отмечается, не уверены в успешности предпринимаемых мер. В общем, если события будут развиваться по неудачному сценарию, то первый же пуск перспективного носителя SLS станет последним.
Предполагается, что к первому запуску SLS, намеченному на 2019 год, пусковую мачту придется модернизировать и ремонтировать. Тогда она будет стоить еще дороже, чем миллиард долларов. И самое интересное — тот факт, что даже в этом случае она вовсе не гарантированно переживет первый запуск сверхтяжелой ракеты.
Представьте себе километр цельного льда — со всех сторон, во всех направлениях! Тогда Вы, быть может...
Закрытие Олимпиады 2018
Подробнее читайте тут.
- Послушайте, Дживз, почему на Олимпиаде в Корее возник допинговый скандал с кёрлингистом Крушельницким?
- Нам пытаются доказать, что кёрлинг это спорт, сэр.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.