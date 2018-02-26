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Пусковая установка NASA за один миллиард долларов оказалась одноразовой

Понедельник, 26 Февраля 2018 13:56
Пусковая установка NASA за один миллиард долларов оказалась одноразовой Фото из открытых источников

Опорная мачта, при помощи которой NASA планирует запускать в космос сверхтяжелые ракеты SLS, задумывалась как многоразовая конструкция, однако серьезный конструктивный дефект, обнаружившийся в ней, может сделать пусковую мачту стоимостью в один миллиард американских долларов одноразовой.

 

"Там был выявлен очень забавный (хотя нет, учитывая стоимость всей этой штуковины, составляющую миллиард долларов, о забавности речи не идет) дефект, который делает мачту похожей на пизанскую башню", — говорят представители Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки.

 

Дефект пытаются исправить в данный момент, но специалисты NASA, как отмечается, не уверены в успешности предпринимаемых мер. В общем, если события будут развиваться по неудачному сценарию, то первый же пуск перспективного носителя SLS станет последним.

 

Предполагается, что к первому запуску SLS, намеченному на 2019 год, пусковую мачту придется модернизировать и ремонтировать. Тогда она будет стоить еще дороже, чем миллиард долларов. И самое интересное — тот факт, что даже в этом случае она вовсе не гарантированно переживет первый запуск сверхтяжелой ракеты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости NASA

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