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Мимо спутника NASA Streetcap1 пролетел дискообразный НЛО

Пятница, 23 Февраля 2018 11:12
Мимо спутника NASA Streetcap1 пролетел дискообразный НЛО Фото из открытых источников

Дискообразный неопознанный летающий объект попал в объективы камер исследовательского сателлита Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки. Уфологи, которые наблюдали инцидент в прямом эфире, остались под глубоким впечатлением — пишет сайт actualnews.org

 

"Это что-то поистине невероятное! Никогда не видел, чтобы дискообразный НЛО фиксировался спутником NASA со столь высокой четкостью. Посмотрите только, здесь же совершенно отчетливо видно, что форма этого таинственного объекта — дискообразная!", — говорит сетевой уфолог, пожелавший остаться анонимным.

 

Пользователи Интернета, тем временем, разделились на скептиков и тех, кто, как говорится, "want to beleive". Первые уверены, что нечто, заслонившее собой Солнце, было каким-то случайным фрагментом космического мусора. Или, например, естественным небесным телом.

 

"Это же астероид! Астероиды, внезапно, круглые. Ну, не все, конечно, но очень многие. И да, астероиды движутся в том числе и по орбитам, расположенным внутри орбиты Земли. В общем, ребята, не стоит делать из мухи слона", — говорят скептически настроенные граждане.

 

Люди, уверенные в существовании инопланетян, отмечают, что если это и астероид, то управляли им, очевидно, пришельцы. Почему? Просто потому, что они могут!

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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