Мимо спутника NASA Streetcap1 пролетел дискообразный НЛО

Дискообразный неопознанный летающий объект попал в объективы камер исследовательского сателлита Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки. Уфологи, которые наблюдали инцидент в прямом эфире, остались под глубоким впечатлением — пишет сайт actualnews.org
"Это что-то поистине невероятное! Никогда не видел, чтобы дискообразный НЛО фиксировался спутником NASA со столь высокой четкостью. Посмотрите только, здесь же совершенно отчетливо видно, что форма этого таинственного объекта — дискообразная!", — говорит сетевой уфолог, пожелавший остаться анонимным.
Пользователи Интернета, тем временем, разделились на скептиков и тех, кто, как говорится, "want to beleive". Первые уверены, что нечто, заслонившее собой Солнце, было каким-то случайным фрагментом космического мусора. Или, например, естественным небесным телом.
"Это же астероид! Астероиды, внезапно, круглые. Ну, не все, конечно, но очень многие. И да, астероиды движутся в том числе и по орбитам, расположенным внутри орбиты Земли. В общем, ребята, не стоит делать из мухи слона", — говорят скептически настроенные граждане.
Люди, уверенные в существовании инопланетян, отмечают, что если это и астероид, то управляли им, очевидно, пришельцы. Почему? Просто потому, что они могут!
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