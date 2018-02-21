На затонувшем корабле обнаружены останки богатейшего пирата‍

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Ученые из Великобритании, исследовавшие берега Соединенных Штатов Америки в поисках затонувших сотни лет назад кораблей, наткнулись на кое-что интересное. Археологам удалось обнаружить судно Сэмюэля Беллами — человека, который когда-то был одним из самых известных и богатых пиратов Карибского моря.

Пират Сэмюэль Беллами, который в морских легендах фигурировал как Черный Сэм, появился на свет в 1686 году. Опытным мореплавателем он стал раньше, чем достиг совершеннолетия, поэтому когда Беллами присоединился к команде пирата Бенджамина Хорниголда (к тому моменту Сэму было в районе тридцати), дела у Хорниголда пошли в гору. Позже Беллами стал пиратским капитаном и прославился.

Черный Сэм убивал и грабил, пока его корабль не попал в сильнейший шторм, в результате которого затонул. Погибли полторы сотни пиратов, в том числе и капитан.

Прошло более, чем два с половиной века, и корабль пирата обнаружили исследователи. Им, что самое интересное, даже удалось отыскать среди огромного количества костей останки того самого Черного Сэма. Ученые установили, что речь точно идет о легендарном пирате, при помощи ДНК-анализа, в рамках которого древние кости сравнивались с биоматериалом ныне живущих потомков Беллами.