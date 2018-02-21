На затонувшем корабле обнаружены останки богатейшего пирата‍

Ученые из Великобритании, исследовавшие берега Соединенных Штатов Америки в поисках затонувших сотни лет назад кораблей, наткнулись на кое-что интересное. Археологам удалось обнаружить судно Сэмюэля Беллами — человека, который когда-то был одним из самых известных и богатых пиратов Карибского моря.
Пират Сэмюэль Беллами, который в морских легендах фигурировал как Черный Сэм, появился на свет в 1686 году. Опытным мореплавателем он стал раньше, чем достиг совершеннолетия, поэтому когда Беллами присоединился к команде пирата Бенджамина Хорниголда (к тому моменту Сэму было в районе тридцати), дела у Хорниголда пошли в гору. Позже Беллами стал пиратским капитаном и прославился.
Черный Сэм убивал и грабил, пока его корабль не попал в сильнейший шторм, в результате которого затонул. Погибли полторы сотни пиратов, в том числе и капитан.
Прошло более, чем два с половиной века, и корабль пирата обнаружили исследователи. Им, что самое интересное, даже удалось отыскать среди огромного количества костей останки того самого Черного Сэма. Ученые установили, что речь точно идет о легендарном пирате, при помощи ДНК-анализа, в рамках которого древние кости сравнивались с биоматериалом ныне живущих потомков Беллами.
В Татарстане под Казанью есть исторический город, где проживает всего 243 человека. Этот город назыв...
Минобороны показало на видео всю мощь российской артиллерии
Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.