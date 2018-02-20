В Мексике нашли останки человека, который жил 10 тысяч лет назад‍

Фото из открытых источников

Аквалангисты, исследовавшие одну из подводных пещер полуострова Юкатан, обнаружили человеческие останки, возраст которых составляет около десяти тысяч лет. Об удивительной находке, сделанной на территории Мексики, пишет информационный ресурс inforeactor.ru

По данным которого, ученые, обнаружившие древние кости, пока что даже не знают пол человека, которому они принадлежали, но уже успели сделать целый ряд шокирующих предположений.

"Этот человек, как мы предполагаем, погиб в результате какого-то невероятно масштабного катастрофического события, которое произошло приблизительно десять тысяч лет назад. О каком конкретно событии идет речь — неизвестно, потому что попробуй разберись, что происходило в такой далекой древности. Но мы, тем не менее, попробуем", — говорит глава исследовательского проекта Гильермо де Анда.

В районе, где были обнаружены человеческие кости, также нашлись и некоторые весьма любопытные артефакты. Здесь, по словам ученых, существовал культ бога Эк-Чуаху, почитаемого майя в качестве покровителя торговли.

"Местные подводные пещеры — это просто нечто. Здесь огромное количество загадочных и интересных объектов", — заключают археологи, выныривая на поверхность для того, чтобы снова погрузиться.