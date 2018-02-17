Ученые: Венера могла быть обитаемой в прошлом

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Вторая планета Солнечной системы не всегда представляла собой столь адское, как сейчас, место — говорят сотрудники NASA, предположившие, что в отдаленном прошлом на Венере вполне могла существовать привычная нам биологическая жизнь.

"Даже подвергаясь в два раза более интенсивному, чем Земля, облучению со стороны Солнца, Венера могла быть пригодной для развития сложной биосферы. То есть, не менее сложной, чем у Земли", — пишут ученые со страниц издания Venera-D Modeling Workshop Proceedings.

Сверхплотная атмосфера, которой окутана Венера сейчас, считается планетологами вторичной, то есть эта газовая оболочка возникла в результате аномальной вулканической активности. На древней Венере все было иначе — заявляют ученые, добавляя, что средняя температура Венеры 2.9 миллиарда лет назад составляла всего 20 градусов по Цельсию.

"Почему так мало? (а это мало, если учесть, что Венера гораздо ближе к Солнцу, чем Земля) Потому что на Венере очень длинные сутки — ночь, которая тянется в сотни раз дольше, чем земная, позволяет планете как следует остыть. В общем, все указывает на то, что до того, как Венера стала парниковым адом, на ней существовала жизнь", — отмечают ученые.