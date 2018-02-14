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В США объявили состав участников «экспедиции» на Марс‍

Среда, 14 Февраля 2018 14:24
В США объявили состав участников «экспедиции» на Марс‍ Фото из открытых источников

Сотрудники Университета штата Гавайи определились с составом очередного эксперимента по имитации полета на Марс. На этот раз, как отмечают ученые, команда "покорителей Марса" получилась на редкость интернациональной.

 

По данным Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки (NASA является главным спонсором эксперимента-изоляции), в команду людей, которым предстоит жить в изоляции восемь месяцев, вошли четверо — двое мужчин и две женщины.

 

"Получилась поистине уникальная команда — в нее вошли мужчины из Южной Кореи и Шотландии, а также женщины из Австралии и Словакии. Все они, при этом, являются высокообразованными людьми — преподаватель экономики в университете, астрофизик, популяризатор науки и астробиолог — вот такой вот многофункциональный экипаж", — рассказывают представители Университета штата Гавайи.

 

Эксперимент, по словам ученых, будет осуществляться на склоне вулкана Мауна-Лоа. То есть, в условиях, очень напоминающих Марс.

 

Предполагается, что изоляционные эксперименты помогут ученым предусмотреть большое количество проблемных ситуаций, которые могут возникнуть при полете на Марс.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Изоляция

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