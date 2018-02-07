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На Марсе ученые обнаружили логово инопланетян

Среда, 07 Февраля 2018 16:41
На Марсе ученые обнаружили логово инопланетян Фото из открытых источников

Изучая снимки поверхности Марса уфологи заметили необычные сооружения. Эти объекты, по мнению ученых, свидетельствуют о том, что на красной планете есть жизнь.

 

Фотографии, которые попали в поле зрения уфологов, были сделаны марсоходом Curiosity у горы Эолида (известной также как гора Шарп). На них запечатлены некие прямоугольные сооружения, которые вполне могут иметь неестественное происхождение.

 

Издание ToDay News Ufa обратилось за комментариями к сделавшему это открытие специалисту. Тот заверил журналистов, что на фото попало логово инопланетян, но не коренных жителей Марса, а пришельцев с другой галактики. 

 

Не исключено, что именно из кратера Гейла, где и расположены объекты, инопланетяне и наблюдают за людьми. Отметим, что кратер Гейла хорошо изучен учеными (насколько это возможно в современных условиях). Именно там в 2012 году приземлился марсоход Curiosity, снимки которого не дают покоя не только уфологам, но и представителям официальной науки.

Волкова Алена Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Марс

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