Куда поплывем? NASA создаст инопланетную подводную лодку

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Сотрудники американского исследовательского университета Washington State University, а также специалисты Национального аэрокосмического агентства США, разрабатывают "космическую субмарину", при помощи которой будет производиться изучение углеводородных океанов Титана, естественного спутника Сатурна.

Предполагается, что подводная лодка, которая будет способна бороздить глубины Титана, отправится к спутнику газового гиганта в течение следующих двадцати лет. В данный момент ученые испытывают прототипы аппарата в лаборатории, где были воссозданы условия Титана.

"Мы построили особый резервуар, который наполнили смесью из жидких этана и метана, а также другими углеводородами. Смесь, как необходимо отметить, существует при чрезвычайно низкой температуре", — рассказывают представители NASA.

Первая проблема, с которой столкнулись ученые — пузырьки азота, которые образуются в углеводородной жидкости под воздействием тепла, выделяемого аппаратом. Пузырьки, как отмечается, затрудняют маневрирование и вообще всячески мешают. Кроме того, ученые пока что не совсем представляют, как аппарат будет производить видеосъемку при температурах около минус 180 по Цельсию.