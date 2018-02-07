Исследование: Жизнь в сумерках делает людей забывчивыми‍

Фото из открытых источников

Если вы — вампир, и вам, соответственно, приходится жить в вечных сумерках, то у вас, вероятно, не все в порядке с памятью — заявляют ученые, обнаружившие связь между интенсивностью освещения и работой систем мозга, отвечающих за память.

Вампиры, правда, в исследовании не рассматривались, однако тестовые животные, в частности — крысы, продемонстрировали печальные для памяти физиологические изменения, когда прожили несколько недель в условиях тусклого освещения.

"Крысы потеряли в среднем треть дендритных шипиков — это такие мембранные образования на поверхности отростков, при помощи которых нейроны образовывают синаптические связи с другими нейронами. Само-собой, что от количества этих шипиков зависят когнитивные способности мозга, в частности — память", — рассказывают авторы исследования, сотрудники Университета Мичигана.

Память у тестовых крыс, которым ради науки пришлось неделями жить в потемках, действительно несколько ухудшилась. Подтверждением этому стал тот факт, что животные стали хуже справляться с задачами, связанными с поиском пути в лабиринте. В общем, даже если вы и не вампир, но живете почему-то при сумеречном свете, то это исследование — повод задуматься.