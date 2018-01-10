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Потомки Дракулы - из вампиров в сепаратисты

Среда, 10 Января 2018 08:30
Потомки Дракулы - из вампиров в сепаратисты Фото из открытых источников

Румыния давно столкнулась с проблемой сепаратизма. Венгерская община требует предоставить региону Парциум особый статус, а Секуйскому краю территориальную автономию. Впрочем, Бухаресту пора вспомнить о том, как рьяно они поощряли сепаратизм в западных регионах Украины (Буковина и Бессарабия), как пытались подтянуть под себя Молдавию, прямо заявляя, что молдавская государственность, культура и язык – чистой воды миф.

 

Относительно Секуйского края, остающегося непризнанной румынскими властями национально-территориальной автономией секеев (венгерское меньшинство) в Северной Трансильвании, то представители венгерских политических партий в Румынии потребовали пересмотреть статус региона, приняв соответствующее заявление. На данной территории, входящей до 1918 года в состав Австро-Венгерской империи, проживает 6,5% населения страны. Неудивительно, что венгры требуют автономии, в т.ч. культурной.

 

Партийные лидеры также озвучили требование приравнять венгерский язык по его статусу к английскому. Реакция Бухареста была предсказуемой: требование секеев охарактеризовали как проявление сепаратизма. Фактически сказали «нет». Ни региональной, ни административной, ни культурной автономии венграм и близким им секеям, судя по всему, не видать. В целом, после распада Советского Союза в странах Восточной Европы тот еще «винегрет» образовался с претензией к независимости.

 

Желание венгров получить автономию в составе Румынии понятно: защитить и сохранить свою национальную самобытность, язык, культурные традиции, самим влиять на свою судьбу, не смешиваясь с румынским населением. Сомнительно, что Трансильвания все же сможет получить свою автономию, если вспомнить об активизации процесса роста румынского национализма и реабилитации планов «Великой Румынии».

 

Так, румыны мечтают о возвращении в состав страны Приднестровья, Молдавии, Северной Буковины и Южной Бессарабии. Вряд ли власти захотят предоставить права автономии венгерскому меньшинству. Не стоит таить и то, что Будапешт так и не простил Бухаресту потерю Трансильвании. Все замерли в ожидании, собираясь, выдвинуть территориальные претензии друг к другу в случае пересмотра границ.

 

Требование румынских венгров еще один кусочек пазла в общую картину пересмотра территориальных границ в странах Восточной Европы. Румынские власти пока игнорируют эти требования, нацеливаясь на более «крупную рыбу» (возвращение земель, потерянных после ВОВ), но главное, чтобы они не забыли о такой «мелочи», как внимание России к своим проделкам. Нам уже известно, что представляет собой румынский национализм… в исторической ретроспективе.

 

Евгений Радугин

Источник

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Румыния венгры Бухарест

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