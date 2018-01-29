Ученые назвали универсальный язык для всех народов мира‍

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У человечества, несмотря на все языковые и культурные различия между составляющими его народами, есть универсальный язык, понятный абсолютно всем — заявляют ученые из Соединенных Штатов Америки, по словам которых, универсальным языком можно считать музыку.

На страницах научного издания Current Biology появились результаты исследования, которое осуществили сотрудники Гарвардского университета. Ученые, в частности, задействовали семьсот пятьдесят интернет-пользователей из шести десятков стран мира, чтобы доказать, что музыка является универсальным средством коммуникации.

Участникам эксперимента давали прослушать отрывки из музыкальных композиций, которые были выбраны случайным образом. Слушая музыкальные фрагменты, люди делились своими впечатлениями — например, говорили, к какому жанру относится прослушанная музыка (песня, танец, колыбельная и так далее), а также рассказывали, какие эмоции у них вызвал трек.

Оказалось, что в подавляющем числе случаев люди довольно точно определяли характер и жанр музыкальных композиций, которые были созданы в совершенно незнакомых им культурных пространствах.