Грэмми 2018: Россиянин Даниил Трифонов получил награду за инструментальное исполнение

Российский пианист Даниил Трифонов завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучшее инструментальное соло". Об этом сообщили организаторы конкурса.
Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" прошло в воскресенье, 28 января.
Даниил Трифонов, которому в марте исполняется 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий, пишет РИА Новости. "Грэмми" он завоевал за альбом Transcendental. В этой категории на награду также претендовали американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, шведский музыкант Мария Леттберг и немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.
На премию "Грэмми" в категории "лучший классический сольный альбом" был посмертно номинирован российский оперный певец Дмитрий Хворостовский за диск "Свиридов: Отчалившая Русь", записанный совместно с дирижером Константином Орбеляном. Победу в этой категории одержала канадская оперная певица Барбара Ханниган.
В категории "лучшее оперная запись" были представлены солисты Мариинского театра Андрей Серов и Владимир Феляуэр, а также Аида Гарифуллина за исполнение оперы Римского-Корсакова "Золотой петушок" под управлением Валерия Гергиева, однако победу одержали исполнители оперы Берга "Воццек" под управлением австрийского дирижера Ганса Графа.
Лауреатов в области классической, джазовой, латинской музыки, а также технических номинаций традиционно назвали за несколько часов до начала концерта по случаю вручения "Грэмми", В этом году она проходит в Нью-Йорке.
Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.
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