Появились подробности о новой российской орбитальной станции

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Евгений Микрин, генеральный конструктор пилотируемых космических программ Российской Федерации, приоткрыл завесу тайны над орбитальной станцией, которая придет на смену МКС.

Станция, которую разработают в России в качестве замены для Международной космической станции, будет состоять как минимум из пяти модулей — сообщил Микрин журналистам.

"Если будет принято решение о прекращении эксплуатации МКС, то на орбите нашей планеты может появиться новая космическая станция, на борту которой Россия будет продолжать осуществлять важнейшие для науки эксперименты. Предполагается, что будущая станция будет состоять из пяти модулей", — заявил генконструктор.

Согласно предварительной информации, масса новой российской космической станции составит всего шестьдесят тонн. То есть, речь идет об объекте, который будет весить почти в семь раз меньше, чем МКС. Экипаж станции, при этом, будет насчитывать три человека.

Для доставки астронавтов и грузов на станцию в РФ разработают и новый грузовозвращаемый корабль, который будет представлять собой значительно более вместительное космическое транспортное средство, чем ныне используемый "Прогресс".