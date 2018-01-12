Ученые: Космонавты смогут слетать на Марс только один раз‍

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Астронавтам, которые уже в обозримом будущем отправятся покорять Красную планету, необходимо будет учитывать, что помимо всех остальных рисков, полет на Марс таит в себе значительную радиационную опасность. Исследователи, проанализировавшие данные, которые передал на Землю аппарат Trace Gas Orbiter, запущенный в рамках миссии ExoMars к четвертой планете, подсчитали, что путешествующие на Марс космонавты могут получить около 0.66 зивертов радиации.

Это весьма значительная доза — отмечают эксперты. По словам которых, астронавты, которые живут на борту Международной космической станции, получают 0.3 зиверта в год.

"Дозиметрический телескоп "Люлин-МО", установленный на аппарате TGO, показал, что за время полета на Марс человеческий организм будет подвергаться серьезному радиационному воздействию. Которое провоцируется по большей части космическими лучами, а не солнечным излучением, то есть астронавты будут подвергаться опасности, даже если осуществлять полет в период низкой солнечной активности", — говорят ученые.

В общем, полет на Марс и обратно — это мероприятие, в котором можно участвовать только один раз в жизни. Так что если вы собирались слетать на Красную планету дважды, то придется вам пересмотреть свои планы.