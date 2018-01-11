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Стивен Хокинг: Человечество столкнется с "безумной жарой"

Четверг, 11 Января 2018 10:04
Стивен Хокинг: Человечество столкнется с &quot;безумной жарой&quot; Фото из открытых источников

Пройдут какие-то несколько десятков лет и планета Земля превратится в раскаленный ад, жизнь в котором станет просто невозможной. Столь "оптимистичный" прогноз сделал британский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг.

 

Все дело, как несложно догадаться, в глобальном потеплении, которое уже сейчас ощущается человечеством более, чем явно. А в будущем, как уверен Хокинг, изменения земного климата станут и вовсе катастрофическими.

 

"Парниковый эффект становится все более выраженным. Совсем скоро Земля станет напоминать Венеру, то есть жизнь на нашей планете прекратит существование. По крайней мере — в привычном нам виде", — говорит ученый.

 

Удивительно, но на Венере, по словам некоторых исследователей, когда-то были такие же условия, как на Земле. То есть, вторая планета была вполне себе подходящим местом для развития жизни, однако в какой-то момент что-то пошло не так. Концентрация парниковых газов в атмосфере увеличилась до критической и поверхность планеты нагрелась до четырех с половиной сотен градусов Цельсия.

 

"Такая же судьба уготована и Земле, так что человечеству уже сейчас нужно заниматься поисками нового дома", — предупреждает Хокинг.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости глобальное потепление

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