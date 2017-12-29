Трамп пошутил о глобальном потеплении на фоне экстремальных морозов в США

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"Возможно нам стоило бы использовать немного того самого глобального потепления, на борьбу с которым наша страна (в отличие от других стран) тратит триллионы долларов" — написал в своем микроблоге в "Твиттере" президент США Дональд Трамп, комментируя экстремальные холода, установившиеся на востоке Америки.

Для граждан Соединенных Штатов Америки, проживающих на восточном побережье страны, стремительно приближающийся канун Нового года может стать самым холодным в истории.

Американский президент посоветовал замерзающим согражданам одеваться потеплее. При этом Трамп пошутил о глобальном потеплении, которое не помешало бы Америке конкретно сейчас.

"Одевайтесь теплее и уповайте на глобальное потепление", — советует Трамп.

Ранее, напомним, власти Нью-Йорка посоветовали горожанам не покидать своих домов без особой необходимости, потому что в регионе установились просто-таки невероятные холода. Мороз, по некоторым данным, заставляет столбики термометров опускаться до минус восьми (!).