Трамп пошутил о глобальном потеплении на фоне экстремальных морозов в США

"Возможно нам стоило бы использовать немного того самого глобального потепления, на борьбу с которым наша страна (в отличие от других стран) тратит триллионы долларов" — написал в своем микроблоге в "Твиттере" президент США Дональд Трамп, комментируя экстремальные холода, установившиеся на востоке Америки.
Для граждан Соединенных Штатов Америки, проживающих на восточном побережье страны, стремительно приближающийся канун Нового года может стать самым холодным в истории.
Американский президент посоветовал замерзающим согражданам одеваться потеплее. При этом Трамп пошутил о глобальном потеплении, которое не помешало бы Америке конкретно сейчас.
"Одевайтесь теплее и уповайте на глобальное потепление", — советует Трамп.
Ранее, напомним, власти Нью-Йорка посоветовали горожанам не покидать своих домов без особой необходимости, потому что в регионе установились просто-таки невероятные холода. Мороз, по некоторым данным, заставляет столбики термометров опускаться до минус восьми (!).
Новогодняя елка - главный символ нового года и каждый город в это время украшен не одной такой елкой...
Уникальные кадры первого в мире запуска в космос шаурмы
Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые не успели его продать.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.