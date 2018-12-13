Четверг 13 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Писатель Джордж Мартин рассказал о продолжении "Игры престолов"

Писатель Джордж Мартин рассказал о продолжении "Игры престолов"

Четверг, 13 Декабря 2018 09:16
Писатель Джордж Мартин рассказал о продолжении &quot;Игры престолов&quot; Фото из открытых источников

Американский писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин, по мотивам "Песни Льда и Пламени" которого был снят сверхпопулярный сериал "Игра Престолов", пообещал поклонникам завершить свой масштабный литературный цикл и дописать роман "Ветра зимы".

 

"Я знаю, что вы ждете, когда я допишу "Ветра зимы". Ваше терпение и поддержка — это очень важные для меня вещи. Я не разочарую вас и допишу книгу. Сейчас я снова в своей крепости одиночества, где я могу продолжить писать о Вестеросе. Конечно, книга выйдет не завтра и не на следующей неделе, но она выйдет — вы получите финальную часть цикла "Песнь Льда и Пламени"", — заявил Мартин.

 

В 2019 году, как напомнил писатель, на экраны выйдет заключительный сезон сериала "Игра престолов", так что поклонники творчества Мартина получат новый контент уже совсем скоро.

 

Плюс, идет работа над еще одним сериалом по миру "Песни Льда и Пламени". Проект под неофициальным названием "Долгая ночь" станет приквелом Game of Thrones. Для нового сериала уже подыскивают актеров, то есть, съемки начнутся в обозримом будущем.

 

"Очень многие злятся на меня и говорят, что я в принципе не способен закончить роман "Ветра зимы". Я, знаете ли, тоже злюсь. Книга должна была появиться еще четыре года назад, но ее все еще нет. Были ночи, когда я бился головой о клавиатуру и повторял: "Господи, ну когда же я закончу это?". Ведь сериал идет вперед, а я отстаю. Но я допишу роман, будьте уверены", — добавил Мартин.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Игра Престолов
Главное за сутки
В Анкаре сошёл с рельсов скоростной поезд В Анкаре сошёл с рельсов скоростной поезд Чрезвычайное происшествие в Турции — два вагона скоростного поезда, курсировавшего по маршруту Анкара — Конья, сошли с рельсов сегодня утром. В результате инцидента есть пострадавшие, их число выясняется. По информации…
Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2» Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2» Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС…
ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) заявила о введении моратория на внесение изменений и поправок в правила дорожного движения (ПДД). Об этом заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД…
Читайте также
Вручена альтернативная Нобелевская премия по литературе Вручена альтернативная Нобелевская премия по литературе Французская писательница Мариз Конде стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии по литературе. Премия, учрежденная Новой академией Швеции, была вручена Конде вчера — церемония прошла в клубе Berns, расположенном в Стокгольме. "Меня…
Лазарев признался, что это он поет песню «Пьяным, чем обманутым» Лазарев признался, что это он поет песню «Пьяным, чем обманутым» Исполнителем недавно появившейся в интернете песни "Пьяным, чем обманутым" оказался, как и предполагалось, российский певец Сергей Лазарев. Музыкант признался в этом на своей странице в соцсети "Инстаграм". Ранее, напомним, на…
Киселев устроит рэп-фестиваль на нудистском пляже в Крыму Киселев устроит рэп-фестиваль на нудистском пляже в Крыму Гендиректор международного информагентства "Россия сегодня" и ведущий ВГТРК Дмитрий Киселев планирует организовать рэп-фестиваль в Крыму — мероприятие будет проходить в Коктебеле, на территории крупнейшего нудистского пляжа. Рэп-фестиваль, организатором которого станет…
Тема дня
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...

Состоявшееся 12 декабря заседание европейского парламента стало прямо-таки рекордным по своему антир...

Фото
Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии

Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Чубайс посетовал на неблагодарный народ. Народ рад бы его поблагодарить, но Росгвардия мешает.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.