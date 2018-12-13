Писатель Джордж Мартин рассказал о продолжении "Игры престолов"

Фото из открытых источников

Американский писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин, по мотивам "Песни Льда и Пламени" которого был снят сверхпопулярный сериал "Игра Престолов", пообещал поклонникам завершить свой масштабный литературный цикл и дописать роман "Ветра зимы".

"Я знаю, что вы ждете, когда я допишу "Ветра зимы". Ваше терпение и поддержка — это очень важные для меня вещи. Я не разочарую вас и допишу книгу. Сейчас я снова в своей крепости одиночества, где я могу продолжить писать о Вестеросе. Конечно, книга выйдет не завтра и не на следующей неделе, но она выйдет — вы получите финальную часть цикла "Песнь Льда и Пламени"", — заявил Мартин.

В 2019 году, как напомнил писатель, на экраны выйдет заключительный сезон сериала "Игра престолов", так что поклонники творчества Мартина получат новый контент уже совсем скоро.

Плюс, идет работа над еще одним сериалом по миру "Песни Льда и Пламени". Проект под неофициальным названием "Долгая ночь" станет приквелом Game of Thrones. Для нового сериала уже подыскивают актеров, то есть, съемки начнутся в обозримом будущем.

"Очень многие злятся на меня и говорят, что я в принципе не способен закончить роман "Ветра зимы". Я, знаете ли, тоже злюсь. Книга должна была появиться еще четыре года назад, но ее все еще нет. Были ночи, когда я бился головой о клавиатуру и повторял: "Господи, ну когда же я закончу это?". Ведь сериал идет вперед, а я отстаю. Но я допишу роман, будьте уверены", — добавил Мартин.