Джон Сноу пообещал не сниматься в продолжениях "Игры престолов"

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Британский актер театра и телевидения Кит Харингтон, наиболее известный по роли Джона Сноу в популярном сериале "Игра престолов", поделился своими впечатлениями от завершения работы над многолетним проектом.

Актер заявил, что завершение съемок последнего сезона "Игры престолов" далось ему нелегко. "Речь не о том, что мне было грустно, но я очень эмоционально переживал завершение проекта — все-таки "Игра престолов" — это почти десять лет моей жизни. Прощаться с этой семьей было трудно", — говорит Харингтон.

Отвечая на вопрос о перспективах возвращения на экраны в роли Джона Сноу, Харингтон был категоричен. "Хотел бы я вернуться к "Игре престолов"? Да никогда!", — сказал актер.

Ранее, напомним, Джордж Мартин, автор фэнтезийного цикла "Песнь льда и пламени", на котором основан сериал, заявил, что подумывает о продолжении "Игры престолов". В новом сериале, по замыслу Мартина, будет параллельная "Игре престолов" сюжетная линия, которая должна фокусироваться на второстепенных для оригинального сериала персонажах. Впрочем, пока что не известно, удалось ли писателю убедить телевизионщиков в необходимости производства нового сериала.