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Джоан Роулинг лишилась статуса самой высокооплачиваемой писательницы

Среда, 12 Декабря 2018 10:29
Джоан Роулинг лишилась статуса самой высокооплачиваемой писательницы Фото из открытых источников

Журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых писателей. На первом месте топа, с годовым доходом 86 млн долларов, расположился Джеймс Паттерсон, из-под пера которого вышла серия детективов об инспекторе Алексе Кроссе.

 

Предполагается, что в 2019 году Паттерсон заработает еще больше, так как его новый роман, книга "Президент пропал", весьма активно продается на территории Соединенных Штатов Америки. В этом году Паттерсон продал в США почти пять миллионов книг, а в следующем это число будет, вероятно, значительно выше.

 

Джеймс Паттерсон заработал так много, что даже обошел писательницу Джоан Роулинг, которая обычно лидирует в таких рейтингах. В 2018 году автор вымышленной вселенной Гарри Поттера заработала всего 54 млн долларов — то есть, на 41 млн меньше, чем в 2017 году.

 

Если так пойдет и дальше, то Роулинг рискует возглавить рейтинг обнищавших писателей, так что пожелаем создательнице Гарри Поттера улучшения ее финансовых показателей.

 

На третьей строке рейтинга обосновался Стивен Кинг. В текущем году "Королю ужасов" удалось заработать 27 миллионов долларов.

 

Следом за Кингом расположились Джон Гришэм (21 млн), Джефф Кинни (18.5 млн), Дэн Браун (тоже 18.5 млн), Майкл Вулф (13), Даниэла Стил (12) и Нора Робертс (тоже 12 миллионов долларов). По 10.5 млн заработали Рик Риордан (автор серии романов про Перси Джексона) и Э.Л. Джеймс ("Пятьдесят оттенков серого").

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Джоан Роулинг
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