Роулинг объяснила выбор актрисы на роль змеи Нагайны

Британская писательница Джоан Роулинг, знаменитая благодаря своему литературному циклу о Гарри Поттере, объяснила, почему на роль змеи Нагайны в грядущей картине "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" выбрали актрису азиатского происхождения.
Ранее, напомним, на YouTube появился новый трейлер "Фантастических тварей 2" (смотрите видео ниже), в котором фанаты усмотрели очередной "отход от канонов" — Нагайна, которая в книгах Роулинг описывалась как волшебная змея, оказалась человеком. И не просто человеком, а женщиной азиатского происхождения, что, по мнению некоторых поклонников фантастической вселенной Роулинг — расизм.
"Наги — похожие на змей существа из мифологии жителей Индонезии. Иногда их изображают с крыльями, иногда — в виде змеелюдей. Народ Индонезии состоит из сотен этнических групп, среди которых есть и китайцы, и бетави, и яванцы", — написала писательница на своей странице в "Твиттере".
"Фантастические твари" — серия фильмов, сюжетная линия которых предшествует событиям, описанным в основных книгах культового литературного и кинематографического цикла "Гарри Поттер".
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