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Звезда «Игры престолов» сообщил об окончании съемок финального сезона

Среда, 11 Июля 2018 09:17
Звезда «Игры престолов» сообщил об окончании съемок финального сезона Фото из открытых источников

Британский актер Кит Харингтон, знаменитый благодаря сверхпопулярному тв-сериалу "Игра престолов", в котором он сыграл персонажа по имени Джон Сноу, объявил о завершении съемок финального сезона шоу.

 

"Съемочный процесс восьмого сезона "Game of Thrones" закончен. Официально и навсегда", — сообщил Харингтон поклонникам при помощи своей страницы в социальной сети "Инстаграм".

 

Кит Харингтон стал не первой звездой "Игры престолов", сообщившей о завершении съемок — ранее подобные заявления сделали Мэйси Уильямс (в сериале она сыграла Арью Старк) и Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен).

 

Последний сезон "Игры престолов" появится на экранах летом следующего года, хотя изначально предполагалось, что он выйдет нынешним летом. Заключительный сезон, как сообщили шоураннеры, будет состоять всего из шести эпизодов, однако на этот раз они будут несколько более длинными, чем обычно.

 

Актеры признаются, что новый сезон будет выдержан в лучших традициях сериала — то есть, зрители увидят довольно неожиданные сюжетные повороты, а также запредельный уровень жестокости и кровавости. В общем, все поклонники сериала ждут финала с большим нетерпением.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Игра Престолов
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