Звезда «Игры престолов» рассказала про важность постельных сцен в кино‍

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Британская актриса Натали Дормер, ставшая по-настоящему популярной после роли Маргери Тирелл в культовом телевизионном сериале "Игра престолов", ответила на шквал критики, спровоцированный фильмом "Невидимка", для которого она писала сценарий.

По данным издания The Guardian, ленту "Невидимка", для которой Дормер писала сценарий и в которой исполнила главную роль, обвинили в романтизации садизма и слишком большом количестве обнаженки.

В ответ тридцатишестилетняя актриса заявила, что интимная сторона сюжетной линии выполняет весьма важную задачу по созданию атмосферы триллера.

"У всех людей, в конце концов, есть тела. В картине присутствует постельная сцена, но я бы назвала ее сценой любви, без которой сюжетная линия выглядит совершенно невыразительно. Эта сцена нужна для того, чтобы продемонстрировать, как моя героиня сближается с персонажем Эда Скрейна. Обнаженная натура как нельзя лучше справляется с этой задачей", — говорит Дормер.

Еще одна сцена с обнаженкой, по словам Дормер, тоже необходима. "Моя героиня предстает обнаженной в душе, но это нужно для того, чтобы зрители увидели ее покрытое татуировками тело и поняли, что она не совсем та, кем может показаться", — отметила актриса.