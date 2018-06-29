Кинокритики назвали десятку лучших сериалов первой половины 2018 года

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Список лучших телевизионных сериалов, появившихся в первой половине 2018-го года, составили эксперты портала Mashable. По мнению критиков, лучшим сериалом начала 2018-го является шоу "Поза".

"Поза" — это, если кто-то не в курсе, посвященный артистам-транссексуалам проект, действия которого разворачиваются в Нью-Йорке образца 1987-го года. В сериале изображена жизнь группы транссексуалов, которые мечтают о славе и успехе. Премьера шоу состоялась относительно недавно — третьего июня, однако у сериала уже довольно высокие рейтинги.

Еще один свежий качественный сериал — драматическое шоу "Барри", в центре сюжетной линии которого экс-военный, переквалифицировавшийся в киллера. И все было бы банально, если бы герой не начал посещать курсы актерского мастерства.

На третьей позиции — триллер "Убивая Еву". Это тоже сериал о киллере, который на этот раз, внезапно, женщина, да еще и с русскими корнями.

В десятку вошли сериалы "На районе", "Соучастник", "Диетлэнд", "Чи", "Террор", "Американская история преступлений" и реалити-шоу "Натурал глазами гея". В общем, выбрать себе какой-нибудь новый интересный сериал, как видим, есть из чего.