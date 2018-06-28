Джейме Ланнистер прокомментировал теорию пользователей о концовке «Игры престолов»

Актер Николай Костер-Вальдау, известный поклонникам сверхпопулярного телевизионного сериала "Игра престолов" как Джейме Ланнистер, дал интервью изданию Vanity Fair и раскрыл некоторые детали сюжета заключительного сезона Game of Thrones.
Точнее говоря, не "раскрыл", а всего лишь намекнул, но фанаты сериала намек уловили. Костер-Вальдау, в частности, отметил, что конфликтная ситуация, которая у Джейме Ланнистера и королевы Серсеи возникла под конец седьмого сезона, вряд ли может привести к открытой вражде между героями.
То есть, соответствующая фанатская теория не соответствует действительности.
"Я уже двадцать лет в браке. И за это время у нас с моей чудесной женой бывали разные конфликты. Иногда ты в порыве гнева говоришь: "Да к черту все!", но уже через несколько секунд берешь свои слова назад. И это нормальная ситуация для любых отношений. Что же касается конфликта между Джейме и Серсеей, то это хороший старт для грядущего сезона", — заявил актер.
Последний сезон "Игры престолов", напомним, появится на экранах весной 2019-го. Поклонники шоу, которые уже сходят с ума от ожидания, создали, тем временем, целое множество теорий о концовке сериала.
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