Лина Хиди из "Игры престолов" разорила бывшего мужа, и теперь он побирается на улице

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Бывший супруг актрисы Лины Хиди, известной по роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", вынужден побираться на улице после того, как экс-супруга оставила его без гроша многочисленными судебными тяжбами.

Расставшиеся супруги долго судились из-за опеки над ребенком и в конце концов тридцатидевятилетний парикмахер Питер Лоугрэн проиграл — он потратил все на адвокатов, но это не помогло, и тогда оставшийся без денег и работы мужчина вернулся из Голливуда в родной Лондон и стал зарабатывать уличной игрой на гитаре.

"Его сердце разбито после того, как Лина Хиди смогла отсудить у него ребенка при помощи своих миллионов. Сейчас он живет на пособие и находится очень тяжелом положении. Питеру особенно тяжело еще и потому, что совсем недавно он жил принципиально другой жизнью — он был богат и успешен", — пишет британский таблоид The Sun.

Бракоразводный процесс, по итогам которого мужчина остался без гроша, тянулся с 2011 года, а в браке Лоугрэн и Хиди находились с 2007-го. В чем конкретно заключается камень преткновения, из-за которого распался брак — неизвестно, но предполагается, что не последнюю роль сыграл неожиданный успех, который свалился на Лину Хиди благодаря "Игре престолов".