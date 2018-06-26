Вторник 26 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Лина Хиди из "Игры престолов" разорила бывшего мужа, и теперь он побирается на улице

Лина Хиди из "Игры престолов" разорила бывшего мужа, и теперь он побирается на улице

Вторник, 26 Июня 2018 13:29
Лина Хиди из &quot;Игры престолов&quot; разорила бывшего мужа, и теперь он побирается на улице Фото из открытых источников

Бывший супруг актрисы Лины Хиди, известной по роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", вынужден побираться на улице после того, как экс-супруга оставила его без гроша многочисленными судебными тяжбами.

 

Расставшиеся супруги долго судились из-за опеки над ребенком и в конце концов тридцатидевятилетний парикмахер Питер Лоугрэн проиграл — он потратил все на адвокатов, но это не помогло, и тогда оставшийся без денег и работы мужчина вернулся из Голливуда в родной Лондон и стал зарабатывать уличной игрой на гитаре.

 

"Его сердце разбито после того, как Лина Хиди смогла отсудить у него ребенка при помощи своих миллионов. Сейчас он живет на пособие и находится очень тяжелом положении. Питеру особенно тяжело еще и потому, что совсем недавно он жил принципиально другой жизнью — он был богат и успешен", — пишет британский таблоид The Sun.

 

Бракоразводный процесс, по итогам которого мужчина остался без гроша, тянулся с 2011 года, а в браке Лоугрэн и Хиди находились с 2007-го. В чем конкретно заключается камень преткновения, из-за которого распался брак — неизвестно, но предполагается, что не последнюю роль сыграл неожиданный успех, который свалился на Лину Хиди благодаря "Игре престолов".

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Игра Престолов
Главное за сутки
Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций‍ Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций‍ Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в интервью газете "Известия". По словам политика, на Берлин приходится 40…
Силуанов спрогнозировал рост средней пенсии до 20 тысяч рублей‍ Силуанов спрогнозировал рост средней пенсии до 20 тысяч рублей‍ Средняя пенсия в России к 2024 году значительно увеличится, заявил министр финансов Антон Силуанов, передают РИА Новости. "В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024…
Репосты вычеркивают из Уголовного кодекса Репосты вычеркивают из Уголовного кодекса Проекты о переносе ответственности за репосты в интернете из УК в КоАП разумны, инициативу нужно обсудить, считает первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ), передают …

Читайте также
В Москве была организована презентация книги Юрия Лужкова В Москве была организована презентация книги Юрия Лужкова Московский Дом книги в минувшую среду принял презентацию обновленного, второго издания книги Юрия Лужкова «Россия на перепутье… Дэн Сяопин и старые девы «монетаризма»». Аудиторию встречи составили читатели, которые смогли задать…
Кевин Спейси впервые появится в кино после скандала Кевин Спейси впервые появится в кино после скандала Актер Кевин Спейси, кинематографическая карьера которого оказалась на грани краха после того, как его обвинили в многочисленных домогательствах, появится на больших экранах в фильме "Клуб миллиардеров", который все-таки решила выпустить…
Фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" включен в программу кинофестиваля в Брюсселе Фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" включен в программу кинофестиваля в Брюсселе Мелодрама "Аритмия", режиссером которой является российский кинематографист Борис Хлебников, присутствует в конкурсной программе третьего Брюссельского международного кинофестиваля (BRIFF). Об этом сообщили отечественные средства массовой информации, ссылающиеся на представителей организационного комитета…
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте открылась первая в России голливудская выставка киногероев Movie art В Санкт-Петербурге на Невском проспекте открылась первая в России голливудская выставка киногероев Movie art 21 июня на Невском проспекте, 62 открылась первая в России голливудская Выставка Киногероев Movie Art. Открытие прошло с голливудским размахом. Гостей на входе встречали любимые персонажи из культовых блокбастеров -…
Фото
Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию

В заповеднике на юго-западе Румынии, между городами Анина и Решица, находится один из самых любопытн...

Видео

 

ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Похоже, скоро на АЗС, чтобы скрыть подорожание, начнут писать цену за 0,95 или 0,9 литра бензина.

Еще »
Самые популярные материалы
Какую ловушку приготовили США для России в Сирии? Какую ловушку приготовили США для России в Сирии?
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной
Америка уже наметила цели на территории Крыма Америка уже наметила цели на территории Крыма
Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР
"Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы "Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.