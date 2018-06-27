Кинокритики назвали пять лучших фильмов начала 2018 года

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Усилиями авторитетных кинокритиков был составлен рейтинг из пяти лучших фильмов, которые появились на больших экранах в течение первой половины нынешнего года. Топ-5 новинок киноиндустрии появился на страницах издания The Guardian.

На первом месте рейтинга обосновалась картина Ридли Скотта под названием "Все деньги мира". Фильм получил довольно заметный маркетинговый толчок благодаря скандалу с Кевином Спейси, которого продюсеры решили вырезать из уже практически готового проекта, но даже если отбросить фактор скандальности, является довольно качественным.

На втором месте последняя на данный момент работа российского режиссера Андрея Звягинцева — фильм "Нелюбовь". Эта страшная история обладает какой-то особенной гипнотичностью — отметили западные критики.

На третьей строке очередной фильм по комиксам Marvel — "Черная пантера". Поклонникам жанра должно понравиться, остальным — как повезет.

Четвертое место досталось спортивной драме "Тоня против всех", посвященной известной американской фигуристке Тоне Хардинг. Критики говорят, что фильм стоит посмотреть хотя бы ради потрясающей игры Марго Робби.

Пятое место — режиссерский дебют Греты Гервиг "Леди Берд". Фильм получил сразу пять номинаций на "Оскар", так что ознакомиться с ним определенно стоит.