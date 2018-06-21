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Кевин Спейси впервые появится в кино после скандала

Четверг, 21 Июня 2018 11:01
Кевин Спейси впервые появится в кино после скандала Фото из открытых источников

Актер Кевин Спейси, кинематографическая карьера которого оказалась на грани краха после того, как его обвинили в многочисленных домогательствах, появится на больших экранах в фильме "Клуб миллиардеров", который все-таки решила выпустить компания-прокатчик Vertical Entertainment.

 

Голливуд, как все помнят, объявил Кевину Спейси тотальный бойкот после того, как актер стал фигурантом скандала с весьма пикантной подоплекой.

 

Но теперь, когда скандал немного утих, в прокате появится полнометражная картина с участием Спейси — этот факт, как сообщает издание The Hollywood Reporter, стал довольно неожиданным.

 

"Мы ни в коем случае не оправдываем деяния, в которых обвиняют Кевина Спейси, однако принимаем во внимание и то, что над фильмом "Клуб миллиардеров" работало огромное количество высококлассных профессионалов, поэтому не выпускать его в прокат только из-за скандала было бы слишком радикально. Решение о выпуске фильма в прокат далось нам нелегко, но мы все-таки рады о нем объявить", — говорят офпредставители компании Vertical Entertainment.

 

Ограниченный прокат фильма, как отмечается, стартует в августе 2018-го.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости актер
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