Актерам «Игры престолов» раздали самоуничтожающиеся сценарии‍

Создатели сверхпопулярного сериала "Игра престолов" очень боятся утечек сценария, поэтому предпринимают колоссальные усилия для того, чтобы обезопасить поклонников проекта от спойлеров.
Актеры, занятые в производстве Game of Thrones, уже привыкли к тому, что им приходится сниматься в разных вариантах финала очередного сезона, поэтому никого, в общем-то, не удивили "самоуничтожающиеся" сценарии, по которым снимается последний сезон сериала.
Об интересном техническом ноу-хау общественности рассказал актер Николай Костер-Вальдау, который в сериале играет Джейме Ланнистера.
"Текст сценария последнего сезона существует только в электронном виде. И это еще не все — из сценария автоматически исчезают упоминания о сценах, которые уже были отсняты. Подразумевается, что таким образом шоураннеры могут обезопаситься от утечек сценария. В общем, с безопасностью сценария все очень строго. В этом аспекте и раньше была похожая ситуация, но теперь все это напоминает какое-то настоящее безумие", — говорит Костер-Вальдау.
Восьмой (последний) сезон "Игры престолов", напомним, появится на экранах в апреле 2019-го года.
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