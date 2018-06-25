Бластер Хана Соло продан на аукционе за рекордные $550 тысяч

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На территории Соединенных Штатов Америки состоялся аукцион, на котором был продан знаковый для всех поклонников "Звездных войн" предмет реквизита — муляж оружия, которым пользовался герой Харрисона Форда Хан Соло в заключительной части оригинальной трилогии.

Речь идет о фильме "Звездные войны: Возвращение джедая", то есть, о шестом эпизоде эпической космической саги, увидевшем свет в далеком уже 1983 году. После съемок фильма бутафорское оружие хранилось у одного из членов команды декораторов.

По данным издания The Hollywood Reporter, уникальный предмет удалось продать за пятьсот пятьдесят тысяч долларов — это достаточно внушительная сумма, как для подобного лота.

Новым владельцем бластера Хана Соло стала сеть музеев, основанная гражданином США Робертом Рипли и специализирующаяся на самых уникальных и необычных предметах культуры.

Кроме бластера Соло, организаторам аукциона удалось пустить с молотка еще несколько предметов, связанных с кинематографом. Это, в частности, черное трикотажное платье, которое в свое время носила Мэрилин Монро — его продали за "скромные" пятьдесят тысяч американских долларов.