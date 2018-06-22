Работа над спин-оффами "Звездных войн" остановлена после провала ленты о Хане Соло

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Фильм "Хан Соло. Звездные войны: Истории" почему-то провалился в прокате, поэтому компания Lucasfilm остановила работу над всеми находящимися в производстве спин-оффами Star Wars. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным которого, продюсеры культовой звездной саги решили сосредоточить все усилия на очередном номерном эпизоде "Звездных войн", то есть на девятой части цикла. Релиз девятого эпизода, у которого все еще нет названия, состоится, как предполагается, в конце 2019-го года. Постановщиком фильма снова стал Джей Джей Абрамс, режиссер последних двух номерных частей Star Wars.

Грядущие "Звездные войны IX" завершат историю третьей трилогии, начатую фильмами "Пробуждение силы" и "Последние джедаи".

А вот судьба ответвлений от основной сюжетной линии Star Wars теперь выглядит довольно туманно — фильм о Хане Соло провалился, поэтому владельцы франшизы решили притормозить и не спешить с производством картин о Бобе Фетте и Оби-Ване Кеноби.

Критики уверены, что причиной провала фильма о Соло являются слишком частые премьеры новых "Звездных войн", то есть вселенная Star Wars просто слегка поднадоела зрителям.