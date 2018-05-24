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«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» выходит в российский покат

Четверг, 24 Мая 2018 10:10
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» выходит в российский покат Фото из открытых источников

Отечественные фанаты культовой вымышленной вселенной "Звездные войны" ликуют — на большие экраны Российской Федерации выходит художественный фильм "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" посвященный молодости персонажа Star Wars, в роли которого зрители привыкли видеть актера Харрисона Форда.

 

В новом фильме, однако, Форда нет — не подошел по возрасту. Его персонажа играет малоизвестный двадцативосьмилетний актер Олден Эренрайк — на Форда он похож не очень, зато, как говорится, обаятельный. К его актерской игре претензий у критиков, кстати говоря, практически нет.

 

Вот к чему они есть — так это к сценарной составляющей новой картины. Это, впрочем, предсказуемо, учитывая те трудности, с которыми проект столкнулся на стадии производства (со съемок фильма ушли режиссеры Кристофер Миллер и Фил Лорд, поэтому их заменили Роном Ховардом).

 

Если не учитывать относительно слабый сценарий, то перед нами добротный, в общем-то, экшен, который отвечает на некоторые вопросы относительно прошлого Хана Сало и расставляет некоторые важные моменты общей истории Star Wars по местам. В общем, поклонникам франшизы фильм должен понравиться.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Звездные войны
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