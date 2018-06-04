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Вера Глаголева посмертно удостоена почетного приза «Кинотавра»‍

Понедельник, 04 Июня 2018 10:51
Вера Глаголева посмертно удостоена почетного приза «Кинотавра»‍ Фото из открытых источников

Организаторы кинофестиваля "Кинотавр", который в эти дни проходит в Сочи, посмертно наградили почетным призом актрису и режиссера Веру Глаголеву. Новость об этом распространило информагентство ТАСС.

 

По данным которого, награду под названием "Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте", вручили дочери Веры Глаголевой — Анне Нахапетовой.

 

"В нашей большой кинематографической семье принято поддерживать друг друга", — заявил со сцены Зимнего театра Федор Бондарчук, сопредседатель попечительского совета фестиваля, а затем передал слово Александру Роднянскому, главе киносмотра "Кинотавра".

 

Президент киносмотра фестиваля, в свою очередь, отметил, что награда, которой была удостоена Глаголева, не является ритуальной или мемориальной. Это вполне реальная награда, которую актриса и режиссер заслужила, например, своим фильмом "Месяц в деревне". "Она всегда мечтала сделать этот проект и все-таки сделала. То есть, это очень яркий пример успешной реализации стремления к мечте", — добавил Роднянский.

 

Народная артистка РФ Вера Глаголева умерла в 2017 году, на шестьдесят втором году жизни. За свою карьеру она снялась в пятидесяти с лишним фильмов и сериалов, плюс, на ее счету семь режиссерских работ.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Фестиваль
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