Фестиваль «Кинотавр» откроется 2 июня в Сочи

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Двадцать девятый открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" будет проходить на территории Сочи со второго по одиннадцатое июня — сообщают СМИ, отмечая, что в данный момент подготовка к старту очередного "Кинотавра" вышла на финальную прямую.

В основном конкурсе 29-го "Кинотавра" присутствуют двенадцать фильмов, а в конкурсе дебатов — восемь. Последний, кстати говоря, проводится впервые с 2003-го года. Помимо полнометражных фильмов, на фестивале покажут большое количество короткометражек — авторы, работающие в жанре короткого метра, привезли с собой почти три десятка работ.

"Кинотавр" — это, как стоит отметить, не только фильмы, но и масса интересных околокинематографических мероприятий — в частности, мастер-классы и пресс-конференции, разнообразные презентации, и так далее. Кроме фестиваля, в Сочи стартует сто шестой Российский Кинорынок.

Откроется нынешний "Кинотавр" фильмом Кирилла Серебренникова "Лето", который ранее попал в основной список конкурса фестиваля в Каннах. А закроет основную программу фестиваля в Сочи картина "Дело Собчака" — это, если что, единственный документальный фильм основного конкурса фестиваля.